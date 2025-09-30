Feria Hábitat Valencia abre sus puertas con guiños a la dana y el armario más alto del mundo

Un imponente armario de 6,43 metros de altura y que cosecha el récord Guiness de ser el más alto del mundo da la bienvenida ... a los centenares de visitantes y profesionales que se han acercado a la inauguración de la Feria Hábitat València y Textilhogar. La pieza es una abrupta muestra de lo que uno se encuentra en el interior —donde más de un millar de firmas y marcas tratan de cautivar a los inversores de sectores como el mueble, la iluminación, el decoración, el tapizado y el descanso—, en un evento que hace varios guiños a la dana que asoló la provincia de Valencia hace casi un año y que dejó 229 muertos.

La apertura de esta feria, que celebra su 59ª edición, se tuvo que aplazar del lunes al martes debido a la alerta roja por lluvias que amenazaba a la Comunitat Valenciana. Pero los organizadores confían en que se recuperará el día perdido con una mayor afluencia en los siguientes hasta la clausura, el jueves 2 de octubre. De hecho, han ampliado el horario, que se estirará desde las 9.00 hasta las 20.00 horas del martes y del miércoles y hasta las 18.00 horas del jueves.

Decenas de sofás, colchones y sillas de todos los tamaños y colores se reparten entre los cerca de 600 expositores ubicados en la feria. Y los visitantes no han dudado en probar el producto saltando de pabellón en pabellón en los 96.000 metros cuadrados de superficie expositiva, que ha crecido un 25% respecto al año anterior. En total, la previsión es que la feria acoja a alrededor de 40.000 compradores de 70 países distintos.

A la inauguración han acudido varias personalidades del mundo político y empresarial. Así, el presidente de Hábitat Valencia, Vicente Pons, ha expresado que las expectativas del evento son «excelentes». «Hay una tendencia hacia la sostenibilidad y a poner el foco en cuestiones como la calidad del descanso», ha apuntado. También el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco, ha destacado el crecimiento del sector «en un contexto tan complicado». «Vamos a dar 400.000 euros de apoyo para inversores de compradores», ha relatado.

Por su parte, el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana y de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha manifestado su optimismo en el sector a pesar de la dana y de los aranceles impuestos por Estados Unidos y, en la misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana (Fevama), Alejandro Bermejo, ha señalado que «el sector goza de buena salud».

Estas perspectivas halagüeñas contrastan con la situación de hace casi un año, cuando la riada arrasó varias empresas ubicadas en la conocida como 'cuna del mueble'. Poco a poco. la situación se ha ido recuperando hasta llegar a esta feria en la que «el 90% de las empresas afectadas están representadas», según Pons.

Los hechos ocurridos el 29 de octubre y de los que en pocas semanas se cumplirá el primer aniversario han estado presentes en diversos puntos de la feria. Uno de los más llamativos ha sido el sofá de la empresa Temasdos, ubicado en el centro de uno de los pabellones. Siguiendo la tradición de nombrar a los muebles, la compañía decidió en la Feria Hábitat 2024 bautizar al sofá con el nombre de dana. Un mes después, el agua destruyó la empresa sita en Albal, así que han decidido hacer este homenaje.