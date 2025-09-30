Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El armario más alto del mundo, en Feria Hábitat València. Rober Solsona | Europa Press.

Feria Hábitat Valencia abre sus puertas con guiños a la dana y el armario más alto del mundo

El 90% de los fabricantes afectados por la riada el año pasado han acudido al evento que comienza este martes

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 16:04

Un imponente armario de 6,43 metros de altura y que cosecha el récord Guiness de ser el más alto del mundo da la bienvenida ... a los centenares de visitantes y profesionales que se han acercado a la inauguración de la Feria Hábitat València y Textilhogar. La pieza es una abrupta muestra de lo que uno se encuentra en el interior —donde más de un millar de firmas y marcas tratan de cautivar a los inversores de sectores como el mueble, la iluminación, el decoración, el tapizado y el descanso—, en un evento que hace varios guiños a la dana que asoló la provincia de Valencia hace casi un año y que dejó 229 muertos.

