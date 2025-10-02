La dana echa 'Raíces' en Hábitat

El diseño de interiores ha decidido entregarse a los cuidados. A las emociones. A todos esos sentimientos que interpelan a la parte más humana. Los ... muebles y elementos de decoración han cobrado vida en la Feria Hábitat para mejorar la de quienes los habitan. Ningún expositor escapa ya al relato de mejorar el tiempo que cada uno de nosotros pasamos sentados en una silla, trabajando en una mesa, o descansando en un sofá, más allá de su estética. La funcionalidad gana enteros entre un sector que quiere humanizarse (hay estructuras ya con un hueco para la roomba, el nuevo miembro de casi todas las familias). Y en el caso de los estudios valencianos, algunos muy golpeados por la dana del pasado 29 de octubre, renacer y servir de homenaje a un momento trágico en la historia de la Comunita.

Y ahí, casi escondido entre una retrospectiva de su trayectoria, el premio nacional de diseño Héctor Serrano, tiene la instalación más emotiva de la feria. Se trata de 'Raíces', una intervención sobre 85 raíces de árboles que fueron arrancadas por las riadas en los municipios afectados. Ahí, en las playas del sur de Valencia encontró troncos, raíces, cañas y residuos vegetales a los que ha dado forma para convertirlos en floreros. Unas vasijas muy especiales, porque servirán para dar vida a nuevas plantas, para devolver algo de naturaleza a las zonas arrasadas. Hay un florero por cada localidad afectada por la dana, con los que recaudó en tiempo récord fondos para ayudar a la reconstrucción de la zona y a los damnificados que luchan por recuperar sus raíces. Todas se vendieron en un abrir y cerrar de ojos.

Ampliar Las nuevas raíces en barro LP

Pero ahora, en Hábitat ha presentado una colaboración con la empresa valenciana Punt, para dar cotinuidad al proyecto y poder replicar una de las piezas, en concreto la de Manises, una localidad ligada a la cerámica, y hacerlo en barro. A través de esta colaboración se busca seguir recaudando fondos, pero también dejar que la dana y las consecuencias del cambio climático no caigan en el olvido. Una manera de reconciliarse con el barro.

Ampliar Instalación de Viccarbe IRENE MARSILLA

Con la dana como un mal recuerdo también estos días ha vuelto a la feria Viccarbe, la empresa valenciana que se ha alzado este año con el premio nacional de diseño. Con sus instalaciones afectadas por las inundaciones, la empresa llega a la feria para celebrar sus 25 años en el sector. Un espacio expositivo y conceptual que homenajea la memoria y la industria, y que permite al público acercarse a su mundo desde la reflexión, el diálogo, la observación o la emoción. Ahí se muestra el proceso de diseño y fabricación de algunos de sus productos, las herramientas de una industria que aún tiene mucho de artesanal. Una manera especial de celebrar su primer cuarto de siglo y de presentar, además, algunas novedades al sector.

Con una imagen corporativa renovada, más humanista, pero con los valores de siempre, la valenciana Greenarea, compañía de paisajismo de interior que es una de las pocas referencias a nivel europeo en la construcción de espacios con vegetación preservada, quiere contar a todo el mundo su historia. Para ello, el CEO de la compañía y su fundador, Salvador Martínez, junto con Mayte Royo, la responsable de la comunicación de la firma, han recopilado en un vistoso 'moodboard' la historia reciente de la empresa, desde un punto de vista muy visual. Pero tambén muy emocional. Como si de un tablón de anuncios de esos en los que clavamos nuestros mejores recuerdos y nuestros planes de futuro, Greenarea ha hecho un recorrido por su historia, englobado en la naturaleza. De las raíces, al tronco o las ramas, hasta llegar a las hojas y a las flores. Una manera de trazar un camino. Un recorrido en el que no faltan poemas, imágenes de sus intalaciones en un inicio (una antigua granja avícola), y los proyectos actuales, con instalaciones por todo el mundo y el foco puesto en el mundo del bienestar para los espacios. Esos en los que pasamos el 90% de nuestro tiempo, aunque de verdad con lo que cada vez soñamos más es con estar en contacto con la naturaleza. Algo que la arquitectura biofílica y los paisajes de interior que diseñan, nos acercan. «Compartimos nuestra manera de mirar, de crear, de acompañar, de ser. De ayudar a cuidar a las personas y al entorno a través del diseño con alma vegetal», dice su manifiesto.

Ampliar Moodboard de Greenarea LP

También con la dana como telón de fondo, la firma valenciana Temasdos ha presentado un luminoso stand en el que expone sus últimas colecciones y modelos de sofás tapizados. Una firma que forma parte de una segunda generación familiar de tapiceros valencianos que durante más de medio siglo ha evolucionado para llenar los hogares de confort y estilo y que hoy ha logrado evolucionar hacia un estilo propio, depurado y con un alto estándar en calidad y diseño. Con la riada, sus instalaciones en Albal se vieron afectadas, pero cais un año después han vuelto a Hábitat en plena producción, con novedades, pedidos y la fabricación normalizada. Y la mejor manerade evidenciarlo ha sido mediante un memorial circular ideado por el Estudio Guerrero y que se ubica en uno de los pasos de los distribuidores del Nivel 3, en el que se exponen imágenes de lo que fueron aquellos terribles días vividos en el seno de las instalaciones de Temasdos. Una estructura que sitúa en el centro una de las piezas que ya pasará a la historia de las colecciones de esta firma valenciana: el sofá DANA. Un homenaje, según apuntan desde Temasdos, en el que se pone el foco no en la tragedia sino en la recuperación ante la adversidad y en la capacidad de continuar el legado de la mejor tradición tapicera valenciana.