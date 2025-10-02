Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Bonoloto de hoy miércoles: tres acertantes se reparten 180.000 euros
Algunos de los floreros de 'Raíces', la obra de Héctor Serrano

Ver 17 fotos
Algunos de los floreros de 'Raíces', la obra de Héctor Serrano IRENE MARSILLA

La dana echa 'Raíces' en Hábitat

El premio nacional de diseño Héctor Serrano ha convertido partes de 85 árboles arrancados por las inundaciones en floreros para poder replantar las zonas afectadas

M. Hortelano

M. Hortelano

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:13

El diseño de interiores ha decidido entregarse a los cuidados. A las emociones. A todos esos sentimientos que interpelan a la parte más humana. Los ... muebles y elementos de decoración han cobrado vida en la Feria Hábitat para mejorar la de quienes los habitan. Ningún expositor escapa ya al relato de mejorar el tiempo que cada uno de nosotros pasamos sentados en una silla, trabajando en una mesa, o descansando en un sofá, más allá de su estética. La funcionalidad gana enteros entre un sector que quiere humanizarse (hay estructuras ya con un hueco para la roomba, el nuevo miembro de casi todas las familias). Y en el caso de los estudios valencianos, algunos muy golpeados por la dana del pasado 29 de octubre, renacer y servir de homenaje a un momento trágico en la historia de la Comunita.

Espacios grises

