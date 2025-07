La empresa que instala los jardines dentro de las casas

Si alguien nos ofreciera ahora mismo trasladarnos a un lugar real o imaginario en el que poder encontrar un momento de calma, una inmensa mayoría ... de respuestas dirigirían su pensamiento hacia espacios naturales: un bosque, una playa, un río en movimiento…No es más que la biofilia, la conexión que históricamente ha existido entre las personas y la naturaleza. Ese hilo invisible que nos une. Sin embargo, no deja de ser contradictorio que nuestro ritmo de vida actual nos mantenga en interiores el 90% de nuestro tiempo y nos haya convertido en la 'generación indoor'. Pero, como el bienestar se ha comenzado a diseñar, ya hay una empresa valenciana especializada en la creatividad vegetal para acercarnos a esa ansiada biofilia y reestablecer la conexión con la naturaleza en los espacios que más habitamos.

Se trata de Greenarea, una compañía de paisajismo de interior que es una de las pocas referencias a nivel europeo en la construcción de espacios con vegetación preservada. Con sus paneles de diseño verde, tratan de recuperar el contacto con la naturaleza que tanto buscamos, desde espacios como la oficina, un hotel o una vivienda. Y a la vez, generar productos emocionales que generen eso mismo. Sensaciones. Así lo explica su CEO y fundador, Salvador Martínez, en una visita a las instalaciones que la empresa tiene en Petrés, en una antigua granja avícola. Aquí diseñan y montan instalaciones vegetales que acabarán en la otra punta del mundo. Ahora, sin ir más lejos, están metidos en un proyecto en Aruba, pero sus creatividades vegetales tienen ya presencia en medio mundo.

Instalaciones de Greenarea, Salvador Martínez, su CEO, y algunas plantas preservadas, almacenadas JESÚS SIGNES

El proyecto comenzó en 2011. Su fundador ya había regentado una empresa de jardinería al uso, pero decidió dar el salto a esta nueva forma de crear paisajes verdes tras algunas visitas a varias ferias europeas de diseño verde. «Puede que nuestro camino haya sido lento, pero prefería que dejara poso», explica el CEO, que ha optado por ir de la mano del diseño, la arquitectura y el interiorismo para llevar la creatividad vegetal a numerosos espacios interiores y poner el bienestar en el centro.

Lo que fabrica Greenarea son composiciones vegetales hechas a mano que cobran vida sobre todo tipo superficies o como elementos decorativos exclusivos (separadores de ambientes, letras corportivas, figuras decorativas). Una apuesta que se hace, desde el taller en Petrés, pero de la mano de los diseñadores de interiores de cada espacio. La firma no cultiva las plantas, sino que ya las recibe preservadas de varios proveedores con los que trabaja desde siempre, ubicados en varios puntos, sobre todo del norte de Europa. Musgos, líquenes, flores y hasta setas. Casi todas las plantas son susceptibles de ser conservadas en su momento óptimo. De este modo, mantienen sus propiedades de elasticidad, textura y aroma, pero detienen su descomposición durante unos años. Para ello, los fabricantes sustituyen la savia por un estabilizador. Además, el mantenimiento, una vez instaladas, es menor. No necesitan riego ni cuidados específicos. Sólo colocar las instalaciones en lugares sin sol directo y con una humedad ambiental por encima del 40%. Pero quienes las instalan, sí pueden disfrutar de los beneficios de tener un espacio verde en el interior de casa. Desde la vista natural, al taco o el olor a hierba fresca.

Algunas de las instalaciones de Greenarea Greenarea/Jesús Signes

Ahora, han ampliado su catálogo de productos con integración de su particular medio ambiente en paneles de insonorización, que van más allá de lo decorativo. «Es algo emocional, sensorial. Puedes apreciar la textura y el ahora de una planta viva, pero preservada para que se conserve así bastante tiempo», explica Salvador Martínez. Para ello, se inspiran en su entorno. Una de sus últimas innovaciones incluso ha tenido premio. Se trata de Vareta, un revestimiento mural, diseñado por Rafa Ortega, que se alzó hace unas semanas con el iF Design Awars 2025, en la categoría de producto. «Es el triunfo de la naturaleza no como tendencia si no como necesidad de ser integrada en el diseño de espacios», aseguran desde la empresa.