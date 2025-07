Lo mejor y lo peor en el cuidado de los mayores en la Comunitat

Profesionalización, medios humanos y materiales suficientes y de calidad y una atención donde la persona sea el centro de todo. Una residencia ha de ser ... lo más parecido a una casa. La radiografía en la Comunitat no puede ser completa al 100% al denunciar los expertos que la información es incompleta. Pero algo sí tienen claro: «En otras comunidades sí se lo han tomado en serio. Queremos un cambio para el futuro».

La brecha digital no para de agrandarse

La brecha digital aumenta cada año que pasa y es necesario acercar y hacer comprensibles las nuevas tecnologías a las personas mayores: los productos deben ser usables y adaptables para sus posibilidades.

Mucho más sensibles ante las catástrofes

En el caso de que haya incidentes en residencias, como el incendio que causó nueve muertos en 2022 en Moncada, siempre son la parte de la cadena más débil.

109

En la dana del pasado 29 de octubre muchos de ellos fallecieron en domicilios y plantas bajas. Su escasa o nula movilidad les hizo imposible ponerse a salvo. Más de un centenar de personas, casi la mitad de las víctimas de la tragedia, tenían más de 70 años de edad.

Falta de profesionales especializados

A la hora de atender a los mayores, faltan geriatras y gerontólogos (psicólogos especializados en envejecimiento, trabajo social, enfermería, educación social, terapia ocupacional, fisioterapia, ciencias de la actividad física y deportiva…) que atiendan adecuadamente a las personas mayores. Si las personas quieren envejecer en casa, es necesario que existan más servicios que se acerquen al hogar. Los recursos y servicios deben ser diversos, pues los modos de envejecer tambien lo son.

La desatención de las personas que cuidan

Brindar cuidados implica un esfuerzo considerable, especialmente en el caso de personas mayores con patologías que limitan su autonomía. Con frecuencia, un solo familiar asume la mayor parte de las responsabilidades, incluso en hogares con varios miembros. Esta concentración de tareas sobre una persona genera una sobrecarga física y emocional significativa. La carga del cuidado, el sentimiento de culpa por no poder cumplirlo todo como a uno le gustaría, el impacto del diagnóstico y los cambios derivados de la dependencia pueden ocasionar un estrés intenso que conduzca a la claudicación en su labor de la persona cuidadora.

La dificultad de diagnosticar la soledad

La soledad no siempre se expresa con palabras, y ahí estriba la dificultad de un buen diagnóstico. Muchas personas tienen problemas para reconocerla y, con frecuencia, permanece oculta. Y es que la soledad no es exclusiva de los mayores. Cuando se prolonga, aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y aislamiento social. Factores como el duelo prolongado, la movilidad reducida, la precariedad económica, la pertenencia a colectivos discriminados o los cambios vitales incrementan el riesgo. Por esa diversidad, no todas las intervenciones resultan efectivas. Afrontarla requiere de profesionales en salud mental y programas comunitarios.

Formar a los niños, los futuros mayores

El respeto y la atención hacia las personas de avanzada edad debe inculcarse en las nuevas generaciones. Formar a los niños en valores que les permitan ser conscientes de que una sociedad que no valora a sus mayores es una sociedad huérfana y sin rumbo. Pues si la última etapa de la vida no tiene sentido, la vida misma no tendría sentido. Hay que potenciar el respeto por las personas mayores para que, a su vez, el testigo de la edad se vaya transmitiendo de manera adecuada.

Mayor agilidad a la hora de realizar trámites

Faltan recursos de atención a la dependencia y se han de agilizar los trámites para reducir todavía más la espera para las familias entre la valoración del estado de la persona mayor y el uso del recurso asignado.

La experiencia de los mayores no se ve útil

Todo se mide en función de la utilidad. La experiencia de las personas de avanzada edad, de la que se aprendía y tomaba nota, ahora se aparta y se confía más en la tecnología que en el saber del paso de los años.

Las listas de espera siguen reduciéndose

Aunque queda un largo camino por recorrer, «se están dando pasos en la buena dirección». Así lo ha indicado el secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande, quien ha explicado que, en concreto, la lista de espera de dependencia se ha reducido en 1.628 personas entre enero y junio, lo que supone una bajada del 11,35% respecto al cierre del pasado año 2024, cuando se registraban 14.341 personas pendientes de recibir atención que se ha reducido hasta las 12.713 personas. Al mismo tiempo, el sistema de atención a la dependencia ha alcanzado el mayor número de personas beneficiarias de su historia en la Comunitat Valenciana, con 175.488 usuarios, frente a los 168.429 registrados en diciembre del año pasado, lo que implica un 4,2% más con un incremento de 7.059 personas nuevas que han sido atendidas en solo seis meses según han informado desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana.

Distinciones del sector público y privado

Hay que conseguir mejores condiciones laborales para el sector de las residencias privadas, un ámbito que está altamente feminizado y con una situación que está considerada como bastante precaria.

400

Euros de sueldo menos que una auxiliar de enfermería de residencia privada cobra con respecto a una de la sanidad pública, realizando las mismas tareas y con un menor ratio de personal. De hecho, dichas ratios no son nada adecuadas para una atención de calidad a las personas mayores. Los sindicatos también aseguran que seguirán luchando por la mejora de las condiciones laborales y salariales. Es imperativo que se reconozca la labor del personal de residencias privadas no solo a través de palabras, sino también con un ajuste salarial y mejoras en las condiciones laborales que tienen y que reflejen su verdadero valor.

Asociaciones más cercanas en cada barrio

Valencia cuenta con asociaciones con programas y servicios. Desde la página web del Ayuntamiento, en el apartado «mi barrio» se pueden conocer los diferentes equipamientos que corresponden por zona.

Una ciudad plana y con zonas verdes

Si se pone como ejemplo la ciudad de Valencia, pero hay otras muchas en toda la Comunitat que tienen caractéristicas similares, éstas se puede adaptar bien a las posibilidades de los mayores y ser 'amables' con ellos. Además de ser una ciudad de la innovación y tecnológica, es una ciudad plana y paseable que ofrece muchas opciones para quienes tienen mermadas sus posibilidades de desplazamiento. Además, la gran cantidad de zonas verdes y de espacios alejados de los vehículos se convierten en espacios que pueden ser aprovechados por los mayores para disfrutar del aire libre y de pequeños paseos que ayuden a mejorar su estado de salud.

Más de 87 millones para los mayores

El presupuesto dedicado a medidas y programas para las personas mayores en este año 2025 según los datos facilitados por la Generalitat Valenciana asciende a 87.577.620 euros, lo que supone un aumento de casi un 15% con respecto a 2024.

Mejoras en las residencias privadas

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO PV ha firmado esta semana el XI Convenio Colectivo de Residencias de Tercera Edad Privadas de la Comunitat con una vigencia de dos años (2024-2025), una subida salarial y reducción de jornada anual.

5,5%

Incremento salarial progresivo en dos años, que será la base para los incrementos de 2026, que se negociarán a partir de la denuncia del presente convenio en el último trimestre de 2025. La reducción de la jornada anual será de 12 horas (de 1.784 a 1.772) y se aplicará este año.

Aumento en la teleasistencia avanzada

Los servicios de teleasistencia avanzada cuentan con un presupuesto de 11.108.000 euros. Se ha aumentado el número de personas atendidas hasta las 78.435, un aumento de 64.618 personas atendidas más que en 2022.