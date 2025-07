La ciudad no es para mí

Comenta Compartir

Una ciudad no es amigable con las personas mayores cuando el transporte público no es accesible. En la ciudad de Valencia, por ejemplo, muchas paradas ... no cuentan con plataformas adaptadas ni información clara para quienes tienen problemas de visión o deterioro cognitivo leve. Tampoco lo es cuando faltan recursos de atención domiciliaria y la lista de espera para servicios de atención a la dependencia es larga, dejando a muchas personas mayores sin el recurso de apoyo necesario para vivir con dignidad. Tampoco resulta acogedora cuando se gentrifica y expulsa a las personas mayores del «barrio de toda la vida» y faltan espacios públicos que estén diseñados para el encuentro intergeneracional y la socialización, reduciendo las oportunidades de participación social y llevando a muchas personas a la soledad y al aislamiento social. En definitiva, una ciudad fracasa en su compromiso si no garantiza atención psicológica especializada para personas mayores, ignorando que la salud mental es clave para un buen envejecer. Valencia necesita políticas decididas y recursos que sean suficientes para poder transformarse en una ciudad que sea verdaderamente inclusiva con las personas mayores, que no hay que olvidar que representan un 21% de su población.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión