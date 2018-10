¿Cómo son las calles dedicadas a Valencia en otras partes del mundo?

Valencia no está sola, ni mucho menos. No se trata de una cuestión de habitantes ni de turistas, sino de lugares. Su presencia no se reduce a la costa mediterránea y su nombre se proyecta más allá de las lindes de la Comunitat. Mucho más. Calles con su nombre decoran los callejeros de ciudades en muchas (y remotas) partes del mundo y orientan a locales, turistas y algún que otro despistado. Unas conocidas y abarrotadas, otras por las que preferirías no pasar en la vida y algunas que generan serias dudas sobre sus posibilidades como 'vía urbana'. Al margen de su catalogación práctica, hablamos de pequeños rincones repartidos por Europa y América, que tienen más que el nombre de la antigua Valentia en común: el completo desconocimiento de la mayoría de los valencianos. «Hice todo un año de erasmus en Coventry y no tenía ni idea de que había una calle allí con el nombre de mi ciudad», confirma sorprendida la profesora de inglés Blanca Carretero.

Alusiones cartográficas que, en aras de su exclusividad nominal, dan a Valencia un toque internacional que para algunos suena a casa: «Parecerá una tontería, pero la verdad es que cada vez que veo en el gps 'Carrer de València' me noto un poquito menos lejos de ella. Me hace ilusión», comenta la filóloga Alba Villarta desde Barcelona. «Me encanta que haya un trocito de México con el nombre de Valencia», reconoce el comunicador Luis Rocha desde el antiguo DF. La inesperada proyección mundial de la ciudad subyace bajo un rastro geográfico descubierto a base de casualidades: de esas que te encuentran mientras tratas de ubicarte en una ciudad desconocida, de escoger alojamiento para unas vacaciones o durante otra conversación eventual con el camarero de turno.

Pero Coventry, Barcelona o México no son las únicas que pueden presumir de tener el nombre de la capital del Turia entre sus direcciones. Aquí una pequeña antología de las otras Valencias con las que podemos toparnos al mirar un mapa:

Tamara Villena 1 Carrer de València (Barcelona) «Está en el Ensanche y me encanta pasar por ella. No es que tenga nada especial en sí, pero me recuerda a casa », reconoce Alba Villarta . Trabajando fuera de Valencia como profesora de hispánicas en un instituto de la ciudad condal, es capaz de ubicar perfectamente esta dirección en el centro barcelonense. «Por lo que tengo entendido, se llama así por la ciudad de Valencia y está bastante bien situada. La Sagrada Familia no queda muy lejos de ella, por ejemplo», explica la especialista en lengua hispánica. Entre el distrito de Gracia, el de San Martín y el de Ciutat Vella , el ambiente que hay en ella es «bastante céntrico y con movimiento», asegura Villarta. «Creo que es una calle perfecta para pasear y tomar algo », recomienda la profesora valenciana.

Tamara Villena 2 Calle de Valencia (Madrid) «Yo suelo venir de vez en cuando a visitar a mi familia aquí y sí que había salido alguna vez el tema de esta calle. Lo típico que dices 'qué curiosidad'», comenta Rebeca González , dependienta valenciana que sí conocía esta 'Valencia'. «He paseado por ella seguro, porque es bastante céntrica », asegura González. Cerca de las paradas de Lavapiés y Embajadores, tampoco pilla lejos de Atocha ni del ambiente madrileño: «Madrid es Madrid, y siempre hay 'vidilla' por las calles, más aún si estás tan cerca del centro», detalla González sobre la vía. « Siendo valencianos, es parada obligatoria tomarse algo por ella», recomienda.

Tamara Villena

Otras 'Valencia' en España Tampoco tenemos la exclusividad a nivel nacional. Sevilla, Granada o Salamanca cuentan con un rincón de sus tierras dedicado a la capital de la Comunitat, curiosamente con el mismo nombre: Calle Valencia.

Tamara Villena 4 Valencia Road (Coventry) «Vivía a unos veinte minutos andando de esta calle y no tenía ni idea de que se llamase así. Ni mis compañeros ni yo nos habíamos fijado nunca», comenta Blanca Carretero tras descubrir la existencia de esta vía en la ciudad donde realizó su erasmus. «No he estado mucho por allí pero es una zona residencial y bastante tranquila , especialmente por la noche», explica sobre la ubicación. «En general Coventry me pareció una ciudad poco ajetreada, y esa área menos aún», añade Carretero. Una descripción acorde a la apariencia de la calle: casas idílicas , todas en tonalidad rojiza, de ladrillo y con tejas marrones, rodeadas por verdosos jardines y tranquilas carreteras . «Ojalá haberlo sabido cuando estaba allí, pero cuando vuelva la buscaré», asegura la filóloga inglesa.

Tamara Villena 5 Calle Valencia (México) «Para mí, Valencia es un lugar especial. Tengo a mi pareja allí y suelo viajar cada vez que puedo», declara el mexicano Luis Rocha . «La Calle Valencia está en el barrio Insurgentes Mixcoac , en Benito Juárez», ubica el especialista en comunicación empresarial. «No tiene muchos habitantes y es bastante residencial» , detalla Rocha sobre el área. «No es una zona por la que suela ir a menudo, pero me alegro de que haya una parte de Valencia aquí», reflexiona. «Lo más curioso es el conjunto de calles de la zona, si te fijas todas tienen nombre de ciudades españolas », apunta el comunicador. Málaga, Cádiz, Santander, Vizcaya o Algeciras son algunas de las denominaciones que enmarcan esta vía y que conforman un micro-mapa español en el panorama mexicano. La calle Valencia encaja en él de manera discreta, con dimensiones estrechas, árboles y edificios (una mezcla de casas y fincas) que reflejan que «no se trata precisamente de la zona más lujosa del país».

Tamara Villena 6 Valencia Street (San Francisco) En el distrito de Mission y paralela a la calle con el mismo nombre, esta vía se ha convertido en el feudo de hipsters y 'alternativos'. O al menos, en uno de sus lugares favoritos. Ubicada en un barrio que entró en declive en la década de los sesenta y que ahora destaca por el protagonismo de la comunidad latina , el área es cada vez más popular por su animado ambiente y mezcla cultural . Para algunos su particular entorno la eleva a un paraíso terrenal que está evolucionando hacia algo más en común con Valencia que el nombre: la temida gentrificación . El arte urbano decora sus paredes con coloridos grafitis y el ocio, moda y restauración hacen el resto. Una calle en la que abundan las tiendas de ropa (muchas de ellas vintage), librerías, los bares y cafeterías, y por ello es un destino especialmente recomendado por los intrépidos que van más allá de las guías turísticas .

Otras 'Valencia' por el mundo Reino Unido: La mayoría de las referencias a Valencia en el mapa inglés ubican calles de zonas residenciales, en las que no suelen haber locales o comercios y abundan principalmente viviendas, también conocidas como 'áreas dormitorio'. Dos más de ellas están en Hampshire (Andover) y Christchurch (Dorset), 'Valencia Way' y 'Valencia Close'. América: Lo mismo sucede con el continente americano. Otras de las calles con el nombre de la capital valenciana están en Camarillo, San Diego y San Bernardino (California) como 'Valencia Avenue', 'Valencia Drive' en Lafayette (Los Angeles) y Rochester (Nueva York), y 'Calle Valencia' en Manacua (Nicaragua).

7 Valencia Ave (Staten Island, New York) Probablemente es de los distritos menos conocidos de Nueva York , a pesar de estar solo a treinta minutos del centro de Manhattan. Antiguamente conocida como Richmond , la zona cambió su nombre a mediados de la década de los setenta y es el área neoyorkina donde permanecen más edificios de la época colonial . Valencia Ave se sitúa en este entramado callejero y destaca por sus zonas verdes, con abundantes y frondosos árboles a cada uno de sus lados y casas que parecen sacadas de una serie coral americana. Distintos colores adornan la espaciosa avenida con fachadas dispares y estructuras variadas, donde coches y escaleras anuncian la entrada a las decenas de viviendas que definen el lugar.

Tamara Villena 8 Valencia Croft (Birmingham) La región de West Midlands , en Inglaterra, cuenta con una imponente ciudad llena de edificios industriales, canales y, antaño, dominada por los Peaky Blinders . Al margen de la popular banda criminal, la ciudad cuenta con otros detalles curiosos como un cruce con nombre valenciano. También marcadamente residencial y tranquila, la zona destaca por sus estrechas y enladrilladas casas , con vallas verdes y tejados marrones; una pequeña vía en medio de un entramado urbano donde la quietud parece ser la reina del territorio.