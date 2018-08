El turista solitario: Es un tipo de visitante más común de lo que pensamos, camuflado entre la muchedumbre con sombrillas, gorras, gorritos y otras variantes de accesorios que completan la reconocible indumentaria del buen turista extranjero (a veces complementada también por tonos rojizos en la piel). Lars Helle es el perfecto ejemplo de este perfil: «He estado muchas veces en Valencia pero me encanta volver -reconoce-. De hecho, mi hotel está en Torrevieja pero me he cogido también un par de días para venir aquí», confiesa el noruego, de 42 años. «La verdad es que vengo principalmente por el sol y el ambiente», asegura el turista.

Turistas en grupo: No a todo el mundo le gusta viajar solo, los hay que optan por descubrir otra ciudad entre amigos, como este grupo de veinteañeras italianas que decidieron acercarse a Valencia por el «sol y playa». Entre los planes de Viola Trapattoni, Martina Boffi, Chiara Capoferri y Roberta Carminati no entra la fiesta: «Queremos aprovechar el buen tiempo, descansar y ponernos morenas», reconocen.

El turista cultural: Existe. Es real y está entre nosotros, aunque no lo veamos paseando con móvil en mano buscando la plaza de Toros. Son fáciles de encontrar si sabes dónde buscar: entre los muros de algún museo o recinto cultural donde puedan empaparse de algo más que del sol valenciano. Sus inquietudes no se limitan a rebozarse de arena en la playa o comprar imanes de falleras, tienen intención de visitar zonas para enriquecerse de la sabiduría y arte local y están determinados a descubrir todo lo que les posibilite su estancia en el lugar. Ian Debbaut, de 70 años, es la muestra perfecta del turista apasionado por la cultura. Viene desde Bélgica por primera vez a Valencia y está decidido a conocer «todos los museos de la ciudad», asevera. «Espero poder verlos todos», comenta esperanzado el belga. Lo que más le «fascina» de la capital valenciana es «su cultura y arquitectura», que le parece «fantástica».

El turista realista (o hater): Hay gente a la que todo le parece maravilloso y otra a la que no le cuesta reconocer que su destino vacacional no es tan idílico como pensaba. A este tipo de turista se le identifica especialmente en los últimos días de su estancia, cuando han vivido todas las facetas de la ciudad y se puede detectar de manera más nítida su hastío o cansancio. Naomi, Jasmine, Esme y Diana vienen desde Holanda y han vivido al máximo la experiencia. «Hemos hecho un poco de todo», reconoce una de ellas. «Es agotador», añade otra. Con 21 años, el realismo no les falta. Aunque confiesan haberlo pasado «muy bien», tienen algunas sugerencias para mejorar Valencia: «Tiene edificios muy bonitos, fiesta, sol y todo, pero el tráfico no es seguro», señala una de las jóvenes mientras otra exclama que «hace mucho calor». También lamentan que «todo está muy alejado entre sí como para ir en bicicleta» y que se han perdido porque «no hay suficientes señales». Aspectos que para los valencianos pueden pasar desapercibidos pero que los turistas miran con una óptica muy diferente.