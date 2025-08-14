Dr. Manuel Salvador: «Tres horas al sol equivalen a una mamografía»

Mar Georga Jueves, 14 de agosto 2025, 01:04 Comenta Compartir

El doctor especialista en radiología ginecológica Manuel Salvador ha utilizado una de sus publicaciones de LinkedIn para alertar a la población de los riesgos que conlleva estar expuesto al sol en la playa durante largas horas. El médico asegura que «la dosis de radiación de una mamografía equivale a tomar el sol en la playa durante tres horas». Un dato que utiliza, no solo para poner en evidencia el peligro de la exposición al sol, sino también para criticar a aquellas personas que luego rechazan realizarse una mamografía por sus posibles efectos dañinos.

A modo de comparación, el doctor Manuel Salvador explica que «la dosis media de una mamografía es de unos 0,4 mili sievert», una cantidad de radiación que puede ser superada fácilmente al tomar el sol durante tres horas seguidas. No obstante, el director médico defiende que, por contrapartida, una mamografía «puede detectar precozmente un cáncer», mientras que tomar el sol lo único que hace es «favorecer la aparición de uno». La conclusión del experto es que «mientras uno salva vidas, el otro puede ponerlas en riesgo».

El objetivo de Manuel Salvador no es otro que el de abordar una cuestión de salud pública a través de una analogía que, aunque simplifica ligeramente los datos, resulta adecuada y relacionable. Con esto, el médico busca normalizar y desmitificar la mamografía como instrumento para promover la detección temprana del cáncer de mama. «Preocuparse por la radiación de una mamografía y no por las horas al sol… No tiene mucho sentido», concluye el director médico.