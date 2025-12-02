Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza da un día a Pradas para aportar los mensajes de Whatsapp que intercambió con Mazón el día de la dana
Cerdos en una granja. EFE

La Generalitat ordena el sacrificio masivo de jabalíes para controlar el brote de peste porcina africana

El Gobierno eleva a nueve los casos de animales muertos infectados por la peste porcina africana

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 2 de diciembre 2025, 15:38

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha dado este martes instrucciones para activar el plan destinado a reducir la población de jabalíes ... ante el brote de peste porcina declarado en Barcelona desde el viernes pasado, en el entorno de la montaña y los bosques de Collserola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

