Un puesto de control de los agentes rurales catalanes en la zona confinada por la peste porcina. EFE

Hallan otros ocho jabalíes muertos en la zona del brote de peste porcina

Agentes rurales están peinando los 20 kilómetros a la redonda confinados en busca de cadáveres y para capturar ejemplares vivos

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:22

Comenta

Agentes rurales de la Generalitat catalana han localizado en las últimas horas otros ocho jabalíes muertos en los alrededores del municipio barcelonés de Cerdanyola del ... Vallés, en el interior del parque natural de Collserola, el lugar en el que desde el miércoles pasado se han encontrado ya catorce cadáveres de estos cerdos silvestres, seis de los cuales ya han dado positivo a la peste porcina africana y han confirmado el primer brote de esta enfermedad en España desde hace 31 años.

