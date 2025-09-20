Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Coche modelo Renault Austral. L.P

Advierten de fallos en el freno de mano en seis modelos de Renault y un Dacia y piden llevarlo al taller

La DGT y la propia marca están avisando a los propietarios de los vehículos afectados, para que lleven sus vehículos al taller para solucionar el fallo

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:57

Renault ha alertado de problemas de seguridad relacionados con el freno de mano en algunos de sus modelos automáticos. Concretamente, el fallo detectado afecta a los modelos automáticos Renault Austral, Captur, Espace, Rafale, Scenic y Symbioz, y los Dacia Duster fabricados entre abril de 2024 y mayo de 2025. Si se confirmase que todos los modelos citados compartieran este problema, sumarían más de 20.000 coches en España, según ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

«En concreto, la colocación de la palanca de cambio en la posición P de Parking no siempre activa automáticamente el freno de mano, lo que dejaría al coche a expensas de la pendiente del lugar donde se haya estacionado. Una situación con un riesgo alto de accidente si no se hubiese activado expresamente el freno de mano», ha señalado OCU.

La DGT y la propia marca están avisando a los propietarios de los vehículos afectados, para que lleven sus vehículos al taller para solucionar el fallo. OCU recuerda que la avería deberá repararse de forma totalmente gratuita y lo antes posible. En cualquier caso, recomienda preguntar al servicio de atención al cliente de Renault o Dacia si su vehículo está entre los afectados, especialmente si se adquirió de segunda mano; en este caso es posible que el propietario no esté en la base de datos de la marca.

