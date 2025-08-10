Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Sección de limpieza del Mercadona. Irene Marsilla

Adiós a los arañazos en el coche con dos productos de Mercadona: «Flipa como queda»

Los roces en la carrocería pueden arruinar el aspecto de cualquier vehículos

Mario Lahoz

Valencia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:52

Los arañazos en la carrocería del coche son tan inevitables como molestos. Un roce en el aparcamiento o un despiste al maniobrar pueden dejar marcas visibles que estropean el aspecto del vehículo. Frente a estos desperfectos, cada vez más conductores recurren a soluciones caseras para disimular los daños sin pasar por el taller.

Ahora, un truco compartido por el influencer Julián Cruz se ha vuelto viral por su simplicidad y por prometer resultados inmediatos con solo dos productos del Mercadona. «Solo necesitas un bote de laca y una microfibra. Pulveriza sobre el arañazo y flipa como queda», afirma con entusiasmo.

El vídeo de @juliwheels acumula miles de reacciones en redes sociales y muestra paso a paso como aplicar su remedio exprés. A medida que enseña el proceso en la carrocería añade sorprendido: «Esto lo quita en un momento». Los dos productos utilizados en este popular método son fáciles de encontrar en cualquier Mercadona.

Por un lado, la laca para el cabello Deliplus en spray, que cuesta tan solo 1,10 euros. Su contenido en polímeros y alcoholes parece rellenar ópticamente los microarañazos generando un efecto brillo que disimula las imperfecciones. El segundo producto clave es la balleta de microfibra Bosque Verde, un clásico de la sección de limpieza.

Su textura permite retirar suavemente los restos del producto sin dañar la pintura. Disponible en varios tamaños, tiene un precio que oscila entre 1,60 y 1,75 euros, dependiendo del tamaño. Este método con sello Mercadona ofrece una alternativa rápida, económica y sorprendente para quienes buscan dejar el coche impecable sin pasar por el taller.

