Base logística de Amazon en Picassent. Iván Arlandis

Abre un nuevo outlet con productos de Amazon, Shein y Aliexpress a tres euros en pleno centro de Valencia

La tienda está ubicada en la calle Pérez Bayer número 3, junto a la calle Colón

Sara Bonillo

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 01:34

Irse de compras por Valencia a precios muy baratos ya es posible. Y es que la semana pasada abrió sus puertas Crazy Day Factory, un outlet donde se ven productos de grandes comercios internacionales como Amazon, Shein y Aliexpress muy rebajados.

Ubicado en la calle Pérez Bayer número 3, junto a la calle Colón, Crazy Day Factory es una apuesta perfecta para aquellos que quieran encontrar gangas que van desde artículos de moda y complementos hasta tecnología, muebles y electrodomésticos.

Esta tienda funciona recogiendo artículos de liquidaciones y devoluciones de comercios como Amazon y vendiéndolos posteriormente a un importe muy inferior, que en algunos casos llega incluso a ser de tan solo tres euros. Su método de negocio se basa en el 'step discount' o descuento escalonado, una práctica con la que los precios varían diariamente.

El precio de cada artículo depende del día en que se compre. Los viernes, sábados y domingos cada producto tiene un coste de 15 euros. Durante el fin de semana se mantiene el precio y se aplica además una oferta especial de 3×2.

Los lunes, el precio baja a 9 euros por artículo; el martes a 6 euros, y los miércoles toca suelo con 3 euros por producto antes de renovar el stock de nuevo los jueves. Su horario es de lunes a domingo de 10:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 20:30 horas. Los jueves la tienda permanecerá cerrada para reponer el stock de artículos.

