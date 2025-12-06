Maratón de Valencia 2025: hora exacta de la salida de cada tanda El arranque de la carrera de dividirá de nuevo en nueve grupos en función de las marcas de cada uno

Jaime Vázquez García Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:45

La Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2025 comenzará el día 7 de diciembre, con novedades importantes en los horarios, la organización de las salidas y las exigencias para los participantes que buscan tiempos más ambiciosos.

La prueba comenzará a las 8:15 horas y podrá completarse hasta las 15:15 horas, estableciendo un tiempo máximo oficial de 5 horas y 30 minutos para cruzar la meta.

Con el fin de asegurar una carrera más cómoda y segura para todos los atletas, la organización ha programado nueve oleadas de salida, distribuidas según las marcas acreditadas de cada corredor.

Cada participante recibirá en su correo electrónico la información sobre la oleada asignada, que también aparecerá impresa en su dorsal.

Están son las horas de salida:

A las 8:15 h saldrán los atletas sub 2h50:00

A las 8:25 h saldrán los atletas entre 2h50:00 y 2h59:59

A las 8:35 h saldrán los atletas entre 3h00:00 y 3h11:59

A las 8:45 h saldrán los atletas entre 3h12:00 y 3h19:59

A las 8:55 h saldrán los atletas entre 3h20:00 y 3h31:59

A las 9:05 h saldrán los atletas entre 3h32:00 y 3h42:59

A las 9:15 h saldrán los atletas entre 3h43:00 y 3h55:59

A las 9:25 h saldrán los atletas entre 3h56:00 y 4h09:59

A las 9:35 h saldrán los atletas a partir de 4h10:00

Para los atletas en silla de ruedas tomarán la salida de forma anticipada en la tercera oleada.Los corredores con discapacidad visual podrán empezar antes si así lo desean, situándose en la parte delantera de su grupo correspondiente.

La organización también se reserva la posibilidad de añadir más salidas si fuera necesario por motivos de seguridad o logística, informando a los corredores con antelación suficiente.

Control de tiempos: el corte clave en el kilómetro 25

El reglamento establece que cualquier atleta que llegue al km 25 después de las 12:57 horas deberá abandonar la carrera. En ese caso, el corredor deberá entregar su dorsal y subir al coche escoba, ya que superaría la proyección del límite global de 5h30:00 fijado para completar el recorrido.

Requisitos obligatorios para quienes aspiren a bajar de 3h12:00

Los participantes que se inscriban con el objetivo de finalizar el maratón en menos de 3 horas y 12 minutos tendrán que demostrar su nivel deportivo. Será obligatorio presentar una marca válida lograda en los últimos tres años en alguna de estas distancias:

Maratón

Medio maratón

15K

10K

La acreditación podrá subirse directamente en la web de inscripción o enviarse posteriormente si la organización lo solicita.

Con estas medidas, el Maratón de Valencia reafirma su apuesta por mantener un evento seguro, rápido y de alto nivel, consolidándose como una de las carreras más destacadas del mundo. Los corredores ya pueden prepararse para una edición que promete emoción y una organización milimétrica.