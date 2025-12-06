Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Sorteo Extraordinario del Día de la Constitución deja hoy sábado el primer premio en un pueblo de 1.496 habitantes
LLegada a la meta de los corredores Ivan Arlandis

Maratón de Valencia 2025: hora exacta de la salida de cada tanda

El arranque de la carrera de dividirá de nuevo en nueve grupos en función de las marcas de cada uno

Jaime Vázquez García

Sábado, 6 de diciembre 2025, 14:45

Comenta

La Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2025 comenzará el día 7 de diciembre, con novedades importantes en los horarios, la organización de las salidas y las exigencias para los participantes que buscan tiempos más ambiciosos.

La prueba comenzará a las 8:15 horas y podrá completarse hasta las 15:15 horas, estableciendo un tiempo máximo oficial de 5 horas y 30 minutos para cruzar la meta.

Con el fin de asegurar una carrera más cómoda y segura para todos los atletas, la organización ha programado nueve oleadas de salida, distribuidas según las marcas acreditadas de cada corredor.

Cada participante recibirá en su correo electrónico la información sobre la oleada asignada, que también aparecerá impresa en su dorsal.

Están son las horas de salida:

A las 8:15 h saldrán los atletas sub 2h50:00

A las 8:25 h saldrán los atletas entre 2h50:00 y 2h59:59

A las 8:35 h saldrán los atletas entre 3h00:00 y 3h11:59

A las 8:45 h saldrán los atletas entre 3h12:00 y 3h19:59

A las 8:55 h saldrán los atletas entre 3h20:00 y 3h31:59

A las 9:05 h saldrán los atletas entre 3h32:00 y 3h42:59

A las 9:15 h saldrán los atletas entre 3h43:00 y 3h55:59

A las 9:25 h saldrán los atletas entre 3h56:00 y 4h09:59

A las 9:35 h saldrán los atletas a partir de 4h10:00

Para los atletas en silla de ruedas tomarán la salida de forma anticipada en la tercera oleada.Los corredores con discapacidad visual podrán empezar antes si así lo desean, situándose en la parte delantera de su grupo correspondiente.

La organización también se reserva la posibilidad de añadir más salidas si fuera necesario por motivos de seguridad o logística, informando a los corredores con antelación suficiente.

Demostración del circuito del Maratón de Valencia del día 7 de diciembre:

Control de tiempos: el corte clave en el kilómetro 25

El reglamento establece que cualquier atleta que llegue al km 25 después de las 12:57 horas deberá abandonar la carrera. En ese caso, el corredor deberá entregar su dorsal y subir al coche escoba, ya que superaría la proyección del límite global de 5h30:00 fijado para completar el recorrido.

Requisitos obligatorios para quienes aspiren a bajar de 3h12:00

Los participantes que se inscriban con el objetivo de finalizar el maratón en menos de 3 horas y 12 minutos tendrán que demostrar su nivel deportivo. Será obligatorio presentar una marca válida lograda en los últimos tres años en alguna de estas distancias:

Maratón

Medio maratón

15K

10K

La acreditación podrá subirse directamente en la web de inscripción o enviarse posteriormente si la organización lo solicita.

Con estas medidas, el Maratón de Valencia reafirma su apuesta por mantener un evento seguro, rápido y de alto nivel, consolidándose como una de las carreras más destacadas del mundo. Los corredores ya pueden prepararse para una edición que promete emoción y una organización milimétrica.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  3. 3 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  7. 7

    Las notas de la moleskine del cerebro de la dana revelan el primer Es Alert
  8. 8 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  9. 9 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  10. 10

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Maratón de Valencia 2025: hora exacta de la salida de cada tanda

Maratón de Valencia 2025: hora exacta de la salida de cada tanda