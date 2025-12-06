A qué hora empieza y acaba el Maratón de Valencia 2025 El tiempo máximo oficial para finalizar la carrera es de 5 horas y media

El Maratón de Valencia que se celebra el el domingo 7 de diciembre de 2025 sacará a la calle a 35.000 deportistas y decenas de miles de personas que les animarán en cada kilómetro. Durante más de 7 horas las calles estarán cortadas en algún punto de la ciudad y habrá restricciones de tráfico, por lo que el Ayuntamiento aconseja consultar las zonas de paso.

La salida se dará a las 8:15 horas y la carrera finalizará a las 15:15 horas, y la organización recuerda que el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera es de 5 horas y media, «sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal».

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en nueve tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas.

- A las 8:15 h saldrán los atletas sub 2h50:00

- A las 8:25 h saldrán los atletas entre 2h50:00 y 2h59:59

- A las 8:35 h saldrán los atletas entre 3h00:00 y 3h11:59

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en esta tercera oleada.

- A las 8:45 h saldrán los atletas entre 3h12:00 y 3h19:59

- A las 8:55 h saldrán los atletas entre 3h20:00 y 3h31:59

- A las 9:05 h saldrán los atletas entre 3h32:00 y 3h42:59

- A las 9:15 h saldrán los atletas entre 3h43:00 y 3h55:59

- A las 9:25 h saldrán los atletas entre 3h56:00 y 4h09:59

- A las 9:35 h saldrán los atletas a partir de 4h10:00

Los atletas con discapacidad visual podrán partir si lo desean por anticipado y al frente de la oleada que les corresponda.

Además, todo corredor que llegue al km 25 después de las 12:57 horas deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba (las mencionadas 5h30 horas, ya descontado el desfase de las oleadas).

