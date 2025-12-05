Estos son los favoritos para ganar el Maratón de Valencia 2025 Más de una decena de participantes élite disputarán la prueba en busca de batir los récords establecidos

Amane Beriso a su llegada a meta como ganadora del Maratón de Valencia 2023.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich llega a la ciudad este fin de semana y, como cada año, promete una carrera llena de espectáculo. Más de 35.000 deportistas recorreran las calles de la ciudad en busca de establecer sus mejores marcas personales.

Ahora bien, entre ellos se encuentran nombres muy destacados de la élite del atletismo que parten con la etiqueta de favoritos para ganar la 45ª edición del Maratón de Valencia.

Entre las estrellas que correrán esta prueba destacan las dos últimas campeonas del mundo, la keniana Peres Jepchirchir, también campeona olímpica en Tokyo 2020, y la etíope Amane Beriso.

Hombres

En la categoría masculina habrá hasta una decena de atletas con marcas personales de 2h05 o menos. Entre ellos, el más rápido es el etíope Sisay Lemma, que hace dos años estableció el récord de la prueba con un 2h01:48, la sexta mejor marca mundial de la historia.

Entre sus principales rivales estarán el también etíope Hailemaryam Kiros, ganador del Maratón de Sidney en el pasado mes de agosto, y el alemán Amanal Petros, medallista de plata del pasado Mundial de Atletismo.

Entre la élite masculina española, destacan el plusmarquista nacional Tariku Novales, Ibrahim Chakir y dos grandes atletas de pista que harán su debut en maratón, Adel Mechaal y Fernando Carro.

Mujeres

La carrera femenina promete una cruda batalla entre la etíope Amane Beriso, y las kenianas Peres Jepchirchir y Joyciline Jepkosgei. Beriso ya sabe lo que es ganar en Valencia. Lo hizo en 2023, apenas unos meses después de proclamarse campeona del mundo en Budapest, y estableciendo el récord del circuito con un tiempo que aún hoy es su mejor marca personal: 2h14:58.

Enfrente tendrá a Jepchirchir, campeona del mundo hace dos meses en Tokyo. Entre sus victorias, destaca también la del Maratón de Londres 2024, donde batió el récord del mundo de maratón en carrera solo femenina (2h16:16, superada este año por Tigst Assefa).

Entre las participantes españolas, estarán las tres representantes olímpicas de 2024: Majida Maayouf, Meritxell Soler y Ester Navarrete.