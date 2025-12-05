Cortes de calles en Valencia por el Maratón a partir del viernes El tráfico se verá afectado desde la noche del 5 de diciembre

Tamara Villena Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:56

El Maratón de Valencia 2025 es ya una realidad y la ciudad se prepara para el gran día el running en la capital del Turia, donde el operativo para la celebración de la carrera obligará a cortar varias calles a partir desde este viernes 5 de diciembre. Será durante la noche cuando comiencen las restricciones de circulación y el tráfico quedará completamente restituido a partir de las 22:00 horas del domingo.

El Ayuntamiento de Valencia instalará un total de 1.707 vallas para regular el tráfico y ordenar los itinerarios alternativos que garantizarán la movilidad de la ciudadanía durante la celebración este domingo de la 45 edición del Maratón Trinidad Alfonso Zurich. Estas vallas se sumarán a las utilizadas por la organización de esta cita deportiva para reforzar la seguridad de las 36.000 personas que se han inscrito para recorrer 42,195 kilómetros de las calles de la ciudad.

En concreto, los cortes del tráfico comenzarán el viernes, a partir de las 22.00 horas, en el entorno de la plaza de la Marató, en la Ciutat de les Arts i les Ciències, para permitir las labores de montaje de la zona de salida. Estos cortes afectarán a las calles Instituto Obrero, Hermanos Maristas y el Puente de Monteolivete.

Así, el viernes 5 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, se cerrará al tráfico rodado el puente de Montolivet en ambos sentidos y el vial de Professor López Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba. Asimismo, se realizarán cortes intermitentes en ambos sentidos de las avenidas Germans Maristes y Institut Obrer de València (las transversales no) desde las 22:00 y hasta las 6:00 horas del sábado. Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado 6 y hasta las 14:00 horas del domingo 7, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30, y el tramo entre Ausiàs March y Bomber Ramón Duart que se abrirá a las 13:00 horas.

Por otra parte, el sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l'Assut de l'Or, de 6.00 a 14.00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el «mini maratón». El sábado, también, se procederá al corte de Alcalde Reig, entre la avenida de La Plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

Los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.