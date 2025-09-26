Cómo correr en grupo para mantener la motivación

Correr en grupo puede ser ese empujón necesario para motivarse, calzarse las zapatillas y salir a correr ahora que la temperaturas son más suaves. Sin ... embargo, a la hora de apuntarse a algún club o de comprometerse con otras personas hay que tener en cuenta algunos aspectos.

En este videoconsejo semanal ofrecemos algunos tips para que esas salidas en grupo sean efectivas. Por cierto, si estás buscando un club, a buen seguro que en el canal de A la Carrrera encuentras una entidad en tu localidad o cerca de tu casa.

Imágenes cedidas por el Circuit de Carreres Popular Diputació de Valencia.