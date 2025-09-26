Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la XVI Legua de San Antonio de Benagéber.

Imágenes de la XVI Legua de San Antonio de Benagéber. FILI NAVARRETE
VIDEOCONSEJO

Cómo correr en grupo para mantener la motivación

Antes de inscribirse en un club de running deben tener en cuenta algunos aspectos

Lourdes Martí

Lourdes Martí

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:34

Correr en grupo puede ser ese empujón necesario para motivarse, calzarse las zapatillas y salir a correr ahora que la temperaturas son más suaves. Sin ... embargo, a la hora de apuntarse a algún club o de comprometerse con otras personas hay que tener en cuenta algunos aspectos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Guía para que no te multen en la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
  2. 2 El juez prorroga las detenciones del cártel del Puerto de Valencia y 24 arrestados ya están en libertad
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Xirivella y lo confiesa 17 años después
  5. 5 La llegada del ex-huracán Gabrielle a la península pone en alerta a la Comunitat en los próximos días
  6. 6

    Alquilar piso en el distrito relámpago de Valencia: «No encuentras nada por menos de 800 euros y más de 40 m2»
  7. 7

    El mejor horno de Valencia: «El secreto para un buen pan es la paciencia»
  8. 8 El restaurante de Gran Vía al que nadie entraría pero al que todos quieren volver
  9. 9 Los policías infiltrados en el cártel del puerto de Valencia recibieron tres encargos para rescatar alijos de cocaína
  10. 10

    Los sindicatos piden mejores salarios para los profesores valencianos, que ganan entre 2.400 y 2.700 euros al mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cómo correr en grupo para mantener la motivación