5 consejos para evitar lesiones
Atender al calentamiento, a los estiramientos así como al trabajo de fuerza, fundamental si queremos cumplir objetivos y correr con salud
Valencia
Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:51
Correr sin lesionarse es el objetivo. Más allá de cumplir con marcas, el hecho de no romper el progreso por motivos de salud es ... el auténtico reto. Cuidar el antes y el post es tan importante como el entrenamiento en sí.
Por este motivo, en el videoconsejo semanal ofrecemos cinco recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible. sufrir algún percance durante los entrenamientos o carreras. También realizamos alguna referencia al artículo enlazado en la parte superior que habla de la importancia de escoger las zapatillas adecuadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.