El aviso del Maratón de Valencia a los corredores lentos que puede acabar en descalificación

El Maratón de Valencia es la prueba soñada por cualquier runner. El ambiente es maravilloso, el recorrido por la ciudad memorable y además permite hacer grandes marcas. Sin embargo hay deportistas que no piensan en las marcas, sino que su objetivo simplemente es acabarlo por múltiples motivos, mientras que otros simplemente tienen un mal día y acaban en los puestos de cola porque el cuerpo les ha dicho basta. Para todos ellos la organización ha lanzado un aviso con el fin de evitar que un sueño acabe en descalificación.

El reglamento de la carrera estipula que el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera es de 5h30:00, sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal. Esto implica que para correr un maratón en ese tiempo se debe mantener un ritmo medio constante de aproximadamente 7 minutos y 51 segundos por kilómetro. Es decir, correr a menos de 8 minutos por kilómetro, a unos 7,8 km/h, durante 42.195 metros.

Pero el tiempo en meta no es el único filtro que deben superar los maratonianos, ya que la organización también recuerda y subraya que «todo corredor que llegue al km 25 después de las 12:57 horas deberá entregar su dorsal, abandonar la prueba y/o subir al coche escoba al exceder la proyección del límite global fijado por la organización para la finalización de la prueba« (las mencionadas 5h30 horas).

Durante el recorrido habrá tres puntos de asistencia rápida de Farmacia Ribera para asistir a los corredores que lo precisen, con vaselina y espray analgésico. Estarán situados en los kilómetros 24.5, 29.5 y 34.2. También estarán a tu disposición en la zona de postmeta.

