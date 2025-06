¿5.000? ¿10.000? ¿15.000? La doctora Sari Arponen explica cuántos pasos al día mejoran nuestra salud

P. Chen Miércoles, 11 de junio 2025, 00:42 Comenta Compartir

La doctora Sari Arponen, internista y divulgadora en salud integrativa, ha lanzado un mensaje claro respecto a la cantidad de pasos óptima que hay que caminar diariamente para que nuestra salud mejore: «Cuando ya pases de los 10.000 o los 16.000, el resto del tiempo que te quede, dedícalo a una actividad de fuerza». Este ha sido el consejo que ha dado en La ventana de Cadena Ser.

La experta, autora de libros éxito de ventas como '¡Es la microbiota, idiota!' y '¿Envejeces o rejuveneces?' ha reflexionado sobre las noticias que aparecen en los medios de comunicación que aseguran que «no hace falta andar 10.000 pasos»: «Tiene que ver con que cuanto más vayas andando más beneficios vas obteniendo. Quien camina 4.000 pasos obtiene más beneficios que quien camina 3.000, pero el que camina 10.000 no obtiene mucho más beneficio que el de los 9.000».

No obstante, ha asegurado que los estudios científicos indican que «hasta los 16.000 pasos todavía hay beneficios importantes en las enfermedades y en la mortalidad». Ha sugerido que si se camina más de 16.000 pasos, los beneficios ya no son muchos más, y se gasta más tiempo, de ahí la recomendación de dedicarse a hacer otro tipo de actividad física, como ejercicios de fuerza.

El origen de la cifra de los 10.000 pasos

En la década de los 60, el médico japonés Yoshiro Hatano marcó en 10.000 los pasos que había que caminar diariamente para mantener un estilo de vida saludable. Es decir, unos 7,5 kilómetros. A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avala esta recomendación y asegura que cumplir con tal objetivo disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 35%, el de cáncer en un 20%, y el de demencia en un 50%.

A medida que ha ido pasando el tiempo, esa cifra se ha quedado grabada en la sabiduría popular, y diversos estudios científicos en los últimos años han confirmado su veracidad, pero con varios matices interesantes de conocer.

En 2017, investigadores de la Universidad de Warwick (Inglaterra) publicaban en The International Journal of Obesity un estudio que elevaba la cifra a los 15.000 pasos. En 2023, el estudio 'Relationship of Daily Step Counts to All-Cause Mortality and Cardiovascular Events' publicado en el Journal of the American College of Cardiology, concluía que solo unos 2.000 pasos (1,5 kilómetros) son suficientes para reducir las posibilidades de morir prematuramente, tener ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares.

En el trabajo, en el que figuraban varios investigadores internacionales, entre ellos los españoles Francisco B. Ortega y Asier Mañas de las Facultades de Ciencias del Deporte de las Universidades de Granada y Castilla-La Mancha, concluyeron que las personas que caminaban 2.517 pasos diariamente tenían un 8% menos de probabilidades de fallecer prematuramente que los que realizaban 2.000. Del mismo modo, los que llegaban a caminar 8.700, lo reducían en un 60%.

En 2023, también se publicó un estudio en el European Journal of Preventive Cardiology, que desvelaba que con 4.000 pasos diarios ya es suficiente para reducir el riesgo de muerte prematura por determinadas causas. El análisis, encabezado por el investigador Maciej Banach, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, confirmaba que por cada 1.000 pasos adicionales, más probabilidades existen de que esto no suceda. «Nuestro estudio confirma que cuanto más camines, mejor», señaló el Profesor Banach a la hora de dar a conocer el estudio.

Temas

salud

OMS