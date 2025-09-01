El PP de Gandia acusa al equipo de gobierno de «falta de ambición» al no apostar por el ocio acuático Este año la playa no ha contado con oferta lúdica y el grupo de la oposición señala que se pierde la oportunidad de ser más competitivo

El Grupo Municipal Popular ha querido destacar una de las principales quejas trasladadas por vecinos y turistas: la ausencia de oferta de ocio acuático en la playa de Gandia durante este verano que está a punto de finalizar.

Y es que actividades habituales en cualquier playa, como los patinetes de hidropedales, la banana o los juegos flotantes, han desaparecido esta temporada, dejando un vacío evidente en la oferta lúdica del litoral.

Según el concejal del Grupo Municipal Popular, responsable del área de deportes, David Ronda, «esto supone una oportunidad perdida para dinamizar la playa de Gandia, no solo fidelizando a quienes nos visitan cada año, sino también atrayendo a nuevos turistas que buscan destinos que ofrezcan algo más que sol y arena. Gandia debería aspirar a destacar, no a conformarse«.

Tal como explica el concejal popular, «Gandia únicamente adjudicó un contrato por valor de 1.480 euros para este tipo de servicios, en claro contraste con ciudades como Benidorm, que han invertido hasta 864.000 euros en concesiones de ocio marítimo, generando ingresos que podrían alcanzar el medio millón de euros«.

Para Ronda, «esto no es más que otro ejemplo de la falta de ambición crónica del gobierno socialista y su actitud conformista, que queda en evidencia al ignorar opciones que no solo atraerían turismo, sino que también beneficiarían directamente a los vecinos. Una vez más, se pierde la oportunidad de proyectar una imagen moderna y competitiva de Gandia, una ciudad que debería liderar en la Comunidad Valenciana y no seguir anclada en el mismo punto año tras año».

