La Playa de la Mar Xica, en Benicarló. Maura

La popular playa de Castellón que ha recibido una bandera negra

En la Comunitat Valenciana se han otorgado seis de estos distintivos negativos

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 19 de agosto 2025, 09:30

Ecologistas en Acción ha vuelto a conceder en este 2025 sus banderas negras a 48 playas o zonas litorales españolas. Este informe anual saca a la luz los principales problemas ambientales que presentan las playas del litoral español. En total, este año se han otorgado un total de 48 banderas negras en toda España.

En la Comunitat Valenciana se han otorgado seis de estos distintivos negativos.

En la provincia de Castellón, dos enclaves han sido señalados. Se trata, por un lado, del Puerto de Castellón que se ha llevado la bandera negra por contaminación ya que «recibe a diario vertidos de aguas residuales y fecales, carentes de tratamiento alguno».

Por mala gestión la ha recibido una conocida costa de la provincia. Es la Playa de la Mar Xica, en Benicarló, donde se pretende alterar «con espigones y aportes de arena el único tramo de litoral natural con playas de gravas y arenas existentes en el municipio de Benicarló».

