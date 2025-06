Ecologistas en Acción concede la bandera negra a las playas de la Albufera por la contaminación tras la dana

Juan Sanchis Valencia Martes, 17 de junio 2025, 15:46 Comenta Compartir

Un año más Ecologistas en Acción ha concedido sus banderas negras a 48 playas o zonas litorales españolas. Este año la organización ecologista ha condenado a cinco enclaves de la Comunitat y ha cargado contra la ley de Costas valenciana que recientemente ha entrado en vigor.

La sentencia ha recaído sobre las playas de la Albufera (L'Arbre del Gos, El Saler, la Devesa, la Garrofera y el Recatí-Perellonet). El motivo ha sido la contaminación provocada por la dana del pasado 29 de octubre con los residuos que arrastraron «a lo largo de más de 30 kilómetros hasta llegar a la costa». A estos se suman, «todos los residuos, lodos y aguas residuales de pueblos y polígonos industriales que siguieron llegando a la costa meses después, dado que los sistemas de saneamiento y depuradoras quedaron arrasados».

Ecologistas en Acción señala que la retirada de residuos ha sido «muy demorada y de carácter superficial, sin siquiera evaluar la magnitud ni naturaleza real de la contaminación recibida». La organización ecologista critica la concesión de Banderas Azules a estas playas y resalta que los que conceden estos galardones «está muy alejado de la realidad».

Para Ecologistas en Acción, estas playas «reciben reciben numerosos residuos, contaminantes y numerosas sustancias eutrofizantes desde el canal del río Turia, emisarios submarinos de depuradoras y de los canales que desaguan el lago de l'Albufera».

Aseguran que desde la dana las playas han recibido «cantidades ingentes de residuos sólidos, de enseres y productos, de residuos químicos, farmacéuticos, desinfectantes, fitosanitarios, y de aguas residuales y lodos mezclados de depuradoras, redes de saneamiento y arrastre, todo lo que el agua y lodos arrasaron de las numerosas poblaciones y polígonos industriales destruidos».

Por otro lado, sostienen que «las actuaciones de control y retirada de residuos en la costa son muy tardías, y sólo se abordan con urgencia cuando se acerca la temporada turística, limitándose a los residuos sólidos más voluminosos. Sin disponer de registros oficiales publicados, por comunicados de prensa y artículos se concluye que las actuaciones de limpieza y gestión de playas del sur de Valencia han sido, por un lado, en la zona emergida (playas secas): retirada de más de 40.000 toneladas de residuos, principalmente cañas, troncos, muebles, electrodomésticos, plásticos y residuos urbanos. Además, respecto a la zona sumergida (playa subacuática/zonas de baño) no se han realizado labores de limpieza física específica.

Esta ha sido la bandera negra por la contaminación. La que corresponde por mala gestión se ha concedido a la ley de Costas valenciana que ha entrado recientemente en vigor. Critican su «orientación a la privatización y desprotección del dominio público marítimo-terrestre. La ley facilita la regularización de ocupaciones ilegales y permite el uso privado de espacios que deberían ser públicos. La ley no incorpora adecuadamente los riesgos de subida del nivel del mar, regresión de playas y eventos extremos, dejando al litoral aún más expuesto a los fenómenos ocasionados por la crisis climática». La recomendación Ecologistas en Acción es que se derogue.

En la provincia de Alicante la Playa de Levante de Benidorm es la que ha salido peor parada y se ha llevado la Bandera Negra. «La falta de inversiones en infraestructuras en tiempo y forma, y en especial el aumento de la turistificación y urbanismo depredador resulta en actuaciones in extremis para que no se sigan rompiendo estaciones depuradoras. Todo ello ha provocado la justificación administrativa de vertidos fecales «controlados» directos en un parque natural y en playas cercanas», han aseverado. «Dado además que no hubo avisos preventivos en playa ni se han presentado informes posteriores de niveles de e-coli. El daño e impacto ambiental en el parque y la incidencia en la calidad de aguas de la playa cercana han sido evidentemente muy significativos. Esta actuación sienta un precedente para que los vertidos fecales sean legales», recalcan desde la organización ecologista

Durante muchos años estas dos zonas, Cala Mosca (Orihuela) y Cala Ferris (Torrevieja), han querido ser conquistadas por el cemento y hormigón pero hasta la fecha la protección de una vía pecuaria, en Cala Ferri, y vegetación sensible y legislación del PATIVEL, en cala Mosca, han impedido su total urbanización. Ahora, según Ecologistas están en peligro porque el Tribunal Superior de Justicia ha dado luz verde al plan urbanístico de Cala Mosca que plantea construir 2.200 viviendas.

En la provincia de Castellón, el Puerto de Castellón se ha llevado la bandera negra por contaminación ya que «recibe a diario vertidos de aguas residuales y fecales, carentes de tratamiento alguno». Por mala gestión la ha recibido la Playa de la Mar Xica en Benicarló donde se pretende alterar «con espigones y aportes de arena el único tramo de litoral natural con playas de gravas y arenas existentes en el municipio de Benicarló».

El informe 'Banderas Negras 2025' recoge las afecciones ambientales más graves en el litoral español. Este año, los dos grupos más grandes que recoge la ONG son aquellas que tienen urbanización de la costa y ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (13 de las 48); y las que sufren vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración (12 de las 48).

«Este informe recoge solo 48 banderas, y bien sabemos que podrían ser muchas más, pero las problemáticas son comunes en todos los territorios y tenemos soluciones para afrontarlas, aunque pasen porque unos pocos dejen de apropiarse de lo que es de todas y llenarse el bolsillo a costa de los demás», ha criticado la organización.

El informe Banderas Negras pone el foco en dos playas por provincia o ciudad autónoma, a las que 'entrega una bandera negra' otorgada por contaminación y otra por la mala gestión ambiental de nuestras costas. De entre los casos de 2025, recoge un total de nueve playas con afecciones a la biodiversidad; cinco por acumulación de basuras, plásticos y microplásticos en la costa; y cuatro por obras portuarias o de defensa costera innecesarias o mal gestionadas.

Asimismo, incide en tres por contaminación química; una por daños al patrimonio histórico y cultural en Dominio Público Marítimo-Terrestre (DMPT); y otra por un proyecto de almacenamiento geológico de dióxido de carbono (CO2) que presenta graves daños ambientales y sociales.

Entre todas las problemáticas denunciadas, Ecologistas en Acción critica en especial la apropiación y ocupación del DPMT, «práctica muy extendida por parte de particulares adinerados y sociedades mercantiles» detrás de la que «en muchas ocasiones» está «la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas». «En (ciertos) casos es el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público otorgando concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población», ha denunciado.

La ONG ha entregado una de sus banderas negras al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y a su pareja, Eva Cárdenas, por «ocupación del DPMT en la playa de O Con, costa de Tirán, en el municipio de Moaña (Pontevedra)». En este sentido, la organización recuerda que la Xunta de Galicia acaba de recibir las competencias en la gestión de los usos del litoral «tras un polémico y judicializado» traspaso de competencias del Gobierno central.