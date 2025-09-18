Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Comisaría de la Policía Nacional de Gandia. LP

Una okupa denuncia ser víctima de una estafa en el alquiler para no abandonar una casa en Gandia

La mujer falsificó un contrato y aseguró a los agentes que el propietario la había engañado cuando había entrado de forma ilícita en la vivienda

A. T.

Alzira

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:50

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia a una mujer de 24 años como presunta autora de los delitos de falsedad documental, simulación de delito y ocupación de bien inmueble. Al parecer, la joven denunció falsamente haber sido estafada con el alquiler de una vivienda, en la que realmente residía como okupa, a fin de no abandonarla.

La ahora detenida denunció ante la Policía Nacional que buscaba un piso de alquiler y tras visitar uno, formalizó con el supuesto propietario un contrato de arrendamiento del mismo y abonó 7.000 euros en efectivo, adjuntando a su denuncia el presunto contrato. Posteriormente, el legítimo propietario, a través de un representante, le habría informado de que se encontraba como okupa en el domicilio y, según la ahora arrestada, le rebajó la potencia de luz, le rompió los contadores de agua y contrató a una empresa de desocupación a fin de lograr que abandonase la vivienda.

Agentes de la Policía Nacional incluso acudieron al domicilio, tras ser alertados por el propietario del mismo cuando se percató de que le habían ocupado la vivienda, manifestándoles la joven que había sido estafada con el alquiler y que abandonaría la vivienda lo antes posible.

Las investigaciones de los agentes permitieron averiguar que el contrato de arrendamiento presentado por la denunciante era falso, ya que las firmas habrían sido realizadas por ella misma y los datos del presunto arrendador no se correspondían con los de ninguna persona. Finalmente, la propia joven manifestó voluntariamente a los policías que todo lo relatado en su denuncia era falso y que la interpuso para evitar su salida de la vivienda que había ocupado.

Por todo ello, los agentes la detuvieron como presunta autora de los delitos de falsedad documental, simulación de delito y ocupación de bien inmueble. La arrestada ha sido puesta en libertad una vez oída en declaración, tras ser advertida de la obligación legal de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.

