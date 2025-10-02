Xàtiva despeja las dudas de Justicia sobre la compatibilidad de las obras de la nueva sede judicial y las del Centro Raimon La consellera Nuria Martínez confirma al alcalde Roger Cerdà que en breve se licitará la demolición de los edificios impropios y el estudio arqueológico

B González Xàtiva Jueves, 2 de octubre 2025, 15:30

«Altamente satisfactoria». Así ha calificado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la reunión mantenida con la consellera de Justicia, Nuria Martínez, para abordar el tema del nuevo palacio de justicia de la ciudad previsto en parte del espacio del antiguo convento de Santa Clara.

El primer edil asegura que han podido resolver las dudas existentes en Conselleria sobre la compatibilidad y los plazos de las obras de rehabilitación que el Ayuntamiento va a iniciar para la transformación del antiguo convento en el Centro Raimon de Actividades Culturales, con las obras de la nueva sede judicial prevista en otra parte del recinto conventual.

«Hemos trasladado cuáles son los plazos en los que se trabaja y la posible compatibilidad de las dos intervenciones», apunta el primer edil xativí. Y es que, cabe recordar, que ambos proyectos serán dirigidos por el mismo equipo de arquitectos, lo que facilita la actuación simultánea.

Además, como ya adelantara LAS PROVINCIAS, la consellera ha trasladado al representante municipal que en breve se sacará a licitación las intervenciones previas que hay que llevar a cabo antes de iniciar la construcción del palacio de justicia. Cabe recordar que está previsto que se construya en la zona más nueva del recinto, correspondiente a edificio que están fuera de ordenación, situados en la avenida de Selgas números 4 y 6, así como a las áreas norte y oeste del antiguo monasterio de Santa Clara, también considerados fuera de ordenación según el plan especial del antiguo monasterio.

El proyecto de intervención también contempla la realización de un estudio arquitectónico mediante catas murales, el seguimiento arqueológico de los trabajos de demolición de los elementos impropios y la excavación arqueológica de las obras que afecten al subsuelo o hasta alcanzar niveles estériles.