Justicia prevé iniciar «en breve» las actuaciones previas a licitar las obras del nuevo palacio de justicia de Xàtiva La Conselleria tiene pendiente realizar el proceso para la contratación de las obras de excavación y estudio arqueológico mientras ultima un informe sobre la viabilidad de la nueva sede a los nuevos tribunales de Instancia

Este martes, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su intervención en el debate del estado de la Comunitat ha mencionado proyectos ya en marcha en las distintas áreas, entre ellas la nueva sede judicial de Ontinyent, cuyo proceso de licitación está en su última fase, la de la adjudicación. Pero no dijo nada de la de Xàtiva, cuyo proyecto ya está redactado y a la espera de realizar los trabajos previos antes de la licitación de las obras del nuevo edificio en sí, ubicado en parte de las instalaciones del antiguo convento de Santa Clara.

Patrimonio ya otorgó la autorización correspondiente a finales del pasado año. El Ayuntamiento de Xàtiva, por su parte, libró la licencia de obra pertinente a la conselleria de Justicia para iniciar la demolición de los locales y el edificio, sin valor patrimonial, en el que vivieron las monjas hasta su marcha.

Al respecto, desde Conselleria aseguran que «en breve» se resolverá la licitación para llevar a cabo la demolición, así como los trabajos de excavación y estudio arqueológico pero sin concretar fecha. Además, fuentes de Justicia indican que se está ultimando un informe que analiza la viabilidad de la adaptación de la nueva sede a la nueva planta judicial, tras la implantación de la ley 1/2025.

El resultado de este informe podría conllevar una nueva demora en la licitación y, por tanto, el inicio de las obras, en caso de que tuviera que modificarse el proyecto para adaptarlo a las características de los nuevos tribunales de instancia.

En un principio el proyecto contemplaba un edificio de unos 4.900 metros cuadrados, que albergaría cinco juzgados, un despacho para la fiscalía, la clínica médico-forense y la Unidad de Valorización.

El proyecto ha sido redactado por el estudio Ramón Esteve Estudios Arquitectura SLP, el mismo que redactó el proyecto del Centro Raimon, ubicado en el mismo complejo del exconvento de Santa Clara. Un proyecto que se encuentra más avanzado, puesto que las obras están en la fase final de licitación.

Precisamente este jueves, el Ayuntamiento daba a conocer que cinco empresas optan a realizar las obras. En este caso, se trata de una intervención de rehabilitación integral del edificio, declarado BIC, para adaptarlo a los nuevos usos culturales y hacerlo plenamente accesible.

Fuentes del Consistorio aseguran que desde la visita que realizó la consellera, Nuria Martínez, el pasado mes de junio, no han vuelto a tener noticias y esperan que la titular de Justicia de la Generalitat informe al respecto al alcalde, Roger Cerdà, en la reunión prevista el próximo miércoles 1 de octubre.