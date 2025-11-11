Xàtiva adjudica el contrato de conservación y gestión del paraje de la Cova Negra Las actuaciones contempla la mejora de la biodiversidad, los senderos y la señalización del espacio natural y cuenta con un presupuesto de unos 40.000 euros financiados por la Diputación

El Ayuntamiento de Xàtiva ha adjudicado el contrato para la ejecución de actuaciones de conservación y gestión del Paraje Natural Municipal de la Cova Negra, con el objetivo de mejorar el estado actual de este espacio natural de alto valor paisajístico, etnológico y patrimonial.

El proyecto, con un importe total de 39.972,19 euros, está íntegramente subvencionado por la Diputación de Valencia dentro del programa de ayudas para la gestión y conservación de espacios naturales correspondiente al ejercicio 2024.

La empresa adjudicataria de los trabajos es Hedra Ingeniería Agrícola, Jardinería y Paisajismo, S.L., y el plazo de ejecución será de tres meses. Las actuaciones previstas se centran en la gestión de la vegetación para favorecer la biodiversidad, el acondicionamiento de los senderos existentes y de sus elementos de contención, la restauración y ampliación de la señalización informativa, así como la implantación de elementos que fomenten el turismo ambiental y las actividades deportivas autorizadas.

Estas intervenciones se enmarcan en la estrategia municipal para poner en valor y conservar la Cova Negra como un espacio emblemático del término de Xàtiva y se complementa con otra actuación de gestión forestal y para la prevención de incendios, también financiada por la Diputación Provincial, ya iniciada para crear un cortafuegos en la parte anexa al barranco de la Creu, que facilitará las labores de extinción en caso de fuego en el paraje.