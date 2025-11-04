Xàtiva creará un área cortafuegos en la zona de Bixquert y la Cova Negra dentro de las actuaciones de gestión forestal El Ayuntamiento comienza a instalar las cámaras de seguridad en el diseminado

B. G. Xàtiva Martes, 4 de noviembre 2025, 15:28 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Xàtiva blindará varias zonas de Bixquert y el Paraje Natural Municipal de la Cova Negra con diversas actuaciones destinadas a la gestión forestal y la prevención de incendios que han sido financiadas por la Diputación de Valencia. Las intervenciones tienen como objetivo reducir el riesgo de incendio mediante trabajos selvícolas como desbroces selectivos, podas y clareos.

En concreto, se ejecutará una franja auxiliar de protección en la zona del Mistero (Bixquert) y un área cortafuegos en la Cova Negra, actuaciones que dan cumplimiento al Plan Local de Prevención de Incendios Forestales de Xàtiva 2024, dentro de la línea estratégica centrada en la creación y mantenimiento de zonas de baja combustibilidad. El coste total de los trabajos asciende a 15.652,03 euros.

La concejala de Medio Ambiente, Susanna Gomar, ha explicado que «el Ayuntamiento de Xàtiva está comprometido con la prevención de los incendios forestales y trabajamos continuamente para mantener protegidos nuestros parajes y montes».

También se han desarrollado otras actuaciones dentro de este plan, como el desbroce de la parte oeste de Bixquert o la pista forestal construida a finales de 2024, que permite el acceso de bombas de extinción y camiones de bomberos a la zona de la Quintana–La Caturla.

Las nuevas intervenciones contemplan la creación de una franja auxiliar perimetral de unos 25 metros de anchura en la zona del Mistero, donde se reducirá la masa arbórea y se decaparán los primeros 5 metros con el fin de proteger la urbanización de posibles conatos de incendio.

Por otro lado, en la Cova Negra se ejecutará un cortafuegos en la parte anexa al barranco de la Creu, que facilitará las labores de extinción en caso de fuego.

Gomar ha añadido que «estas acciones no serán las últimas; ya hemos solicitado una subvención para elaborar un plan de autoprotección de Bixquert, y pronto continuaremos con nuevos desbroces gracias a las brigadas BRIF, que actuarán en el barranco de la Solana para seguir creando franjas auxiliares de protección».

Cámaras de seguridad

Por otra parte, el Ayuntamiento ha iniciado la instalación de cámaras de seguridad en la Bixquert y resto de diseminados, una actuación que forma parte del proyecto municipal de mejora de la seguridad y del control del tráfico en todo el término municipal y que supone un paso decisivo dentro del contrato de suministro, instalación y mantenimiento de cámaras para la vigilancia y gestión del tráfico adjudicado a la empresa Tradesegur SA por un importe de 80.088 euros.

Según ha explicado la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, «persigue un doble objetivo: controlar de manera exhaustiva el tráfico de la ciudad a través de las principales vías de acceso y caminos, así como proteger las dependencias municipales y los espacios públicos de mayor afluencia».

En el caso concreto de Bixquert y los diseminados, se están instalando cuatro cámaras de vigilancia en puntos estratégicos como la senda de Les Olles, la rectoría de los Bolbens, el camino de la Fillola y el camino de Alboi, y también se instalarán dos cámaras adicionales en los accesos principales del Carraixet. Este despliegue responde a la preocupación del Ayuntamiento por la seguridad de la zona de Bixquert, una de las más amplias y dispersas del término municipal, donde se ha detectado la necesidad de reforzar la vigilancia para garantizar la tranquilidad de los vecinos y vecinas que residen allí de manera habitual o temporal.

Ampliar El Ayuntamiento de Xàtiva inicia la instalación de las cámaras de seguridad. LP

Las cámaras que se están colocando son de diferentes tipos y con tecnología de última generación, que permiten el reconocimiento automático de matrículas y la transmisión de información en tiempo real, facilitando la comparación con bases de datos oficiales y mejorando la gestión de posibles incidencias.

Además, también se instalan cámaras fijas de tipo bullet para la vigilancia de espacios abiertos, cámaras fijas tipo domo y cámaras con control dinámico y panorámico, con capacidad de orientarse y hacer zoom según las necesidades del servicio policial.

El proyecto global contempla la instalación de 34 cámaras en 28 puntos estratégicos del municipio, incluyendo los principales accesos a la ciudad. Todos los datos generados a través de estas cámaras se gestionarán desde una plataforma centralizada de control que cumple con el Real Decreto 311/2022 relativo al Esquema Nacional de Seguridad, garantizando así la protección de la información y el estricto cumplimiento de la normativa vigente.