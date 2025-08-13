Vuelve la alarma social en l'Olleria tras nuevos robos el fin de semana El alcalde hace entrega al subdelegado del Gobierno de 600 firmas recogidas por el vecindario solicitando más recursos | En la pedanía de Torre d'en Lloris entraron este martes en varias viviendas con los dueños en su interior

En l'Olleria no cesa la alarma social por la escalada de robos que se viene produciendo en los últimos meses en el diseminado, y que, pese a las medidas que se han ido implementando por parte del Ayuntamiento, continúan en estos meses estivales. Los últimos robos se produjeron este pasado fin de semana.

Ante estos hechos y tras la carta-manifiesto que el alcalde, Ramón Vidal, junto con otros alcaldes de la zona remitieron a la Delegación del Gobierno informando de la situación de inseguridad y pidiendo más efectivos, este martes se ha vuelto a reunir la Junta Local de Seguridad, prevista también para preparar el dispositivo especial de las fiesta de Moros y Cristianos que se celebra a finales de mes en el municipio.

En la misma, el primer edil de l'Olleria hacía entrega al subdelegado del Gobierno, José Rodríguezde 600 firmas recogidas por el vecindario exigiendo más recursos. Según explica el alcalde, el subdelegado les transmitió que el cuartel de l'Olleria contaría con más medios.

Además, también se establecieron protocolos de actuación conjunta entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y la Policía Local para la prevención de delitos. También se convocará una reunión entre efectivos de Guardia Civil con los vecinos de las zonas más afectadas por los robos a fin de poder trasladarles pautas de prevención y para saber cómo actuar, que les permita tener mayor seguridad.

Y es que la ola de robos no cesa. Este mismo fin de semana se ha producido otro robo en una vivienda de la pedanía Torre d'En Lloris de Xàtiva. Concretamente se produjo el domingo, sobre las 21.30 horas con los dueños, dos personas, dentro. Los cacos actuaron sin que se dieran cuenta, llevándose el dinero y objetivos de valor que encontraron.

Es la única denuncia que consta ante la Guardia Civil de manera oficial, que se están encargando de la investigación, pero, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, se habrían producido varios robos más en casas de esta pedanía.