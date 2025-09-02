Los vecinos logran desalojar a okupas de cuatro viviendas de una finca en el centro de Xàtiva La rápida actuación permitió recuperar todos los inmuebles

La okupación ilegal empieza a convertirse en motivo de preocupación creciente en Xàtiva, especialmente tras la ocupación de cuatro viviendas de una misma finca en una de las zonas más céntricas y cotizadas de la ciudad como es la Avenida Jaume I, popularmente conocida como la Alameda. La suerte y la rápida actuación de los vecinos culminó con la recuperación de los inmuebles y el desalojo de dos de los okupas por parte de la Policía Nacional, al no haberse cumplido el plazo legal en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden actuar sin orden judicial.

La alarma la dio la propietaria de dos de los pisos ocupados. Cuando llegó este lunes e intentó abrir uno de ellos se dio cuenta de que la cerradura había sido cambiada. Alertada puso los hechos en conocimiento de la Policía Local y del administrador de finca quien se puso en contacto con el resto de propietarios no residentes para comprobar si también habían sido allanadas. Tras verificar los accesos, se confirmó que cuatro de las viviendas habían sido forzadas y las cerraduras cambiadas.

En tres de ellas no se encontraba nadie en ese momento por lo que se pudieron recuperar de inmediato y sustituir la cerradura. En la cuarta, la Policía Nacional encontró a una pareja de origen uruguayo, quienes fueron desalojados por encontrarse aún dentro del plazo legal en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden actuar sin necesidad de orden judicial.

Esta pareja había alquilado legalmente un piso en la cuarta plata el pasado mes de junio, con contrato vigente hasta septiembre. No obstante, habían trasladado la nevera que tenían en dicho piso hasta el de la segunda planta, que habían okupado y del que finalmente fueron desalojados.

Además, una de las viviendas que carecía de suministro eléctrico tenía enganchada ilegalmente la luz a otro de los pisos.

La finca se encuentra junto a varios establecimientos de retauración. B.G.

Los vecinos sospechan que, durante estos meses de verano, estos inquilinos han estado identificando las viviendas de la finca que se encontraban deshabitadas para ocuparlas y ofrecerlas a otros compatriotas, posiblemente para subarrendar. Esta hipótesis está siendo investigada, por las pertenencias halladas en las mismas, identificativas del país de origen de los desalojados. De momento se desconoce cuántas personas pueden estar implicadas.

Okupaciones en otras zonas

Los hechos han provocado una gran alarma entre los vecinos de la finca, de nueve plantas y ático (19 viviendas), que han visto cómo se ha ocupado sin darse cuenta estas viviendas. Según declara una de estas vecinas, que prefiere permanecer en el anonimato, no han tenido ningún problema con los inquilinos ahora desalojados.

Desde la administración de fincas explica que en esta finca la radiografía es de viviendas que fueron compradas por gente pudiente que ya han fallecido o son mayores y sus sucesores viven fuera de Xàtiva y los pisos se mantienen deshabitados y cerrados porque no quieren o no les interesa vender.

Aseguran que el problema de la okupación cada vez está más extendido en Xàtiva, principalmente en el casco antiguo donde hay muchas deshabitadas. «Se están convirtiendo en un problema. Ahora se ha dado la circunstancia de que ha sido esta finca, pero también está ocurriendo en fincas de zonas adyacentes», explica el abogado, Miguel Ferrando.

Entre las recomendaciones que ofrece a los propietarios de fincas es que extremen la precaución y si escuchan cualquier ruido o golpe o si se observa cualquier actitud sospechosa, de inmediato llamen a la Policía.

También es importante controlar los accesos y mantener la puerta de entrada al edificio siempre cerrada e incluso instalar cámaras de vigilancia que puedan disuadir. A nivel tecnológico y particular, aconseja instalar alarmas o cámaras de vigilancia conectadas con el móvil que avisan si se produce una entrada ilegal. Otro método, aunque menos efectivo, por los hechos que se han dado en este caso, es reducir al mínimo el contrato de luz y agua de la vivienda.

Cabe recordar que la asociación de vecinos Casc Antic Digne y Viu de Xátiva elaboró un censo de viviendas okupadas en esta zona de la ciudad que dio a conocer en el mes de junio. En dicho censo contabilizó 24 casas con moradores ilegales, aunque ya se indicaba que pudieran ser más.

El Partido Popular también presentó una moción en el pleno de junio para afrontar lo que consideraba un problema, que fue rechazada por los partidos de la oposición. De hecho el alcalde, Roger Cerdà, calificó de alarmista la propuesta y aseguró que se estaba abordando el problema con la coordinación entre Policía Local y Policía Nacional. En el mes de julio, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, el primer edil insistió en la necesidad de no crear una alarma social por este tema, que se estaba abordando con «eficacia y discreción», apuntando que la mayor parte de estas okupaciones se estaban produciendo en viviendas sin propietario conocido o pertenecientes a entidades bancarias.

Sin embargo, los acontecimientos de este lunes, en pleno centro de la ciudad y en una finca residencial, han elevado el nivel de preocupación entre los vecinos y reabierto el debate sobre cómo abordar de manera efectiva este fenómeno, dado que consideran que la ley ampara más al okupa que al propietario.

