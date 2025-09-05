Tercer incendio en menos de un mes en Atzeneta d'Albaida El fuego, ya controlado, no ha afectado a zona forestal y se ha producido en el camino Raboser

B. González Atzeneta d'Albaida Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:41 Comenta Compartir

Este viernes se ha producido un nuevo incendio en la comarca de la Vall d'Albaida. Ha sido en el término de Atzeneta d'Albaida, el tercero que se produce en menos de un mes en este término, y el de este viernes presentaba dos focos.

El incendio se ha iniciado pasadas las dos y cuarto de la tarde de este viernes en el camino Raboser y gracias a la rápida actuación de los efectivos se han podido controlar en menos de dos horas.

Hasta el lugar se han desplazado una dotación del parque de bomberos de Xàtiva, dos brigadas forestales del Consorcio; dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, coordinador forestal y técnico forestal.

Cabe recordar que a principios de semana ya se producía otro que también pudo ser extinguido rápidamente y el pasado 16 de agosto otro de matorral y cañas. En estos casos el nivel de riesgo por incendios forestales era extremo y para este viernes era alto, pese a la bajada de las temperaturas, puesto que la temperatura se ha quedado en los 27 grados de máxima en esta zona.

La reiterada sucesión de incendios no sólo en este término, sino en la comarca, y en el hecho de que en casos como este el fuego haya presentado varios focos, cuando no aviso meteorológico que pueda provocarlo, como tormenta eléctrica, hace sospechar que detrás pudiera estar la mano del hombre.

Y es que el miércoles se declaró otro que afectó a los términos de Alfarrasí y Montaverner, en una zona de cañar y se han producido otros dos, otro en el término también de Alfarrasí, el 30 de agosto y el día 23 en Quatretonda.