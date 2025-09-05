Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Maribel Vilaplana habla por primera vez del día de la dana: «Durante estos diez meses he vivido sometida a una presión insoportable»
Imagen aérea del incendio del otro incendio de Atzeneta que se declaró en agosto. GVA

Tercer incendio en menos de un mes en Atzeneta d'Albaida

El fuego, ya controlado, no ha afectado a zona forestal y se ha producido en el camino Raboser

B. González

Atzeneta d'Albaida

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:41

Este viernes se ha producido un nuevo incendio en la comarca de la Vall d'Albaida. Ha sido en el término de Atzeneta d'Albaida, el tercero que se produce en menos de un mes en este término, y el de este viernes presentaba dos focos.

El incendio se ha iniciado pasadas las dos y cuarto de la tarde de este viernes en el camino Raboser y gracias a la rápida actuación de los efectivos se han podido controlar en menos de dos horas.

Hasta el lugar se han desplazado una dotación del parque de bomberos de Xàtiva, dos brigadas forestales del Consorcio; dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, coordinador forestal y técnico forestal.

Cabe recordar que a principios de semana ya se producía otro que también pudo ser extinguido rápidamente y el pasado 16 de agosto otro de matorral y cañas. En estos casos el nivel de riesgo por incendios forestales era extremo y para este viernes era alto, pese a la bajada de las temperaturas, puesto que la temperatura se ha quedado en los 27 grados de máxima en esta zona.

La reiterada sucesión de incendios no sólo en este término, sino en la comarca, y en el hecho de que en casos como este el fuego haya presentado varios focos, cuando no aviso meteorológico que pueda provocarlo, como tormenta eléctrica, hace sospechar que detrás pudiera estar la mano del hombre.

Y es que el miércoles se declaró otro que afectó a los términos de Alfarrasí y Montaverner, en una zona de cañar y se han producido otros dos, otro en el término también de Alfarrasí, el 30 de agosto y el día 23 en Quatretonda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
  2. 2 Tres pistoleros en busca y captura por los tiroteos de Alaquàs, Alfafar y Xirivella
  3. 3 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  4. 4 Aemet anuncia un desplome de las temperaturas y chubascos con posibilidad de tormenta este viernes en la Comunitat
  5. 5 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  6. 6

    Oltra y Rodríguez disparan los rumores sobre un eventual acuerdo para Valencia
  7. 7 La rotura de una tubería obliga a cortar el tráfico en un tramo del Bulevar Sur y genera atascos en varias avenidas
  8. 8 ¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia?
  9. 9

    Sanidad pospone sin fecha la nueva atención por las tardes en los centros de salud que iba a empezar en octubre
  10. 10

    El hito arquitectónico que le faltaba a Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Tercer incendio en menos de un mes en Atzeneta d'Albaida

Tercer incendio en menos de un mes en Atzeneta d&#039;Albaida