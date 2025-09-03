Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varios efectivos de bomberos sofocando un incendio en una imagen de archivo. CPBV

Declarado un incendio en un cañar junto al río en Alfarrasí

Dos medios aéreos y varios terrestres participan en las labores de extinción

B. González

Alfarrasí

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:30

El fuego no da tregua en septiembre. Si ayer se declaraba en Barxeta un incendio forestal con varios focos, Emergencias ha informado que se ha declarado uno, de momento en una zona de cañar, en el término de Alfarrasí, en la Vall d'Albaida.

Se ha iniciado sobre las cinco de la tarde en las inmediaciones del río Albaida y hasta el lugar se han movilizado dos dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, un capataz forestal, dos autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, así como dos medios aéreos.

Esta jornada, el nivel de riesgo por incendios es alto en toda la Comunitat y la temperatura también es alta en la zona, unos 35 grados.

Por otra parte, Emergencias acaba de informar que el incendio de Barxeta ha quedado totalmente extinguido, tras sofocar el segundo foco que quedó controlado anoche pero no apagado en su totalidad.

