El incendio forestal declarado en Barxeta obliga a cortar la CV-573

B. González Barxeta Martes, 2 de septiembre 2025, 15:57 | Actualizado 16:54h.

El incendio declarado en Barxeta sobre las tres de la tarde de este martes continúa activo en dos de los tres focos detectados y ha obligado a cortar la carretera CV-573, según ha informado Emergencias.

Además, se han sumado más medios para intentar sofocarlos, dado que se encuentran distintas. En concreto son cinco más los medios aéreos que se han unido a las labores de extinción y, en total, en la zona están trabajando seis avionetas, dos autobombas y cinco unidades de bomberos forestales de la Generalirat (una helitransportada), una dotación y dos brigadas forestales del Consorcio Provincial de Bomberos, dos capataces foretales y un técnico forestal. Además de dos

El incendio se ha iniciado en un primer foco en un lugar cercano al que se produjo en el mes de julio en el límite con el municipio de Llocnou d'En Fenollet. Todo apunta a que la mano del hombre está detrás del fuego en esta ocasión porque posteriormente se han detectado otros dos focos.

El primero de los focos se declaró en un campo abandonado cercano a la finca de San Miguel, en el barranco de Portixol, que ha sido detectado por el Observatorio de Mondúver.

Cuando ya estaban sofocando este fuego por los primeros efectivos que han llegado a la zona, se ha declarado otro punto más cercano a la montaña y posterior un tercero, por lo que hace prever que han sido intencionados.

Según indica el alcalde, Vicente José Torregrosa, la zona no está próxima a ningún núcleo poblacional y los efectivos se afanan para que el fuego no se propague por la masa forestal. El primer edil apunta que aún no se ha dado con la persona que podría estar detrás de los hechos y que va actuando por delante de los bomberos.

Cabe recordar que la Comunitat continúa en nivel extremo por riesgo de incendios forestales, por lo que está prohibida la realización de cualquier tipo de fuego, más aún si es intencionado. De confirmarse que es así, además de la multa, que podría llegar al millón de euros, la persona podría enfrentarse a penas de prisión.