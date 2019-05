Rebeca Torró afirma que las municipales no son un referéndum sobre Jorge Rodríguez Torró, junto a Barceló, en el acto celebrado en la Mancomunitat. / lp La ex mano derecha del alcalde pide el voto para el PSPV para que la misma opción gobierne la Generalitat, la Diputación y el Gobierno central BELÉN GONZÁLEZ ONTINYENT. Miércoles, 22 mayo 2019, 00:32

Los socialistas de Ontinyent no se siente solos a pesar de que su candidato no sea Jorge Rodríguez. Así lo ha dado a conocer el partido, tras el acto de presentación de la candidatura que encabeza la actual gerente del Departamento Sanitario Xàtiva-Ontinyent, Margarita Llaudes.

Y lo ha manifestado a través de la secretaria general local y la que fuera mano derecha de Rodríguez, Rebeca Torró, quien manifestaba que «es un orgullo contemplar como el salón de actos de la Mancomunitat se quedó pequeño».

La actual concejala de Innovación Territorial y vicepresidenta de la Diputación de Valencia también aprovechó para defender el programa de los socialistas de cara a la próxima legislatura y al equipo de personas que conforma la candidatura. «En las elecciones del próximo domingo elegimos un equipo y un programa electoral para gobernar la ciudad» y aseguraba que «el domingo, no hacemos ningún referéndum sobre una persona», en relación a Jorge Rodríguez.

Torró pidió el voto para los socialistas porque «el futuro de Ontinyent será mejor si escogemos la opción que gobierna en la Diputación, la Generalitat y España».

Cabe recordar que Torró va cerrando la lista del PSOE de Ontinyent, por lo que no estará en el consistorio los próximos cuatro años. Su compromiso con el partido y su decisión de ir en el puesto número 21, lo explicaba el pasado día 23 en una carta abierta a la ciudadanía en redes sociales. Allí aseguraba que «nunca en mi vida he concebido hacer política en ciudad o en la Comunidad Valenciana fuera del socialismo», decía, justificando el no haber seguido al resto de compañeros que han decidido acompañar a Jorge Rodríguez en su nuevo partido ( a excepción de Jaime Peris, que va penúltimo e la lista socialista).

Aseguraba que «siempre he pensado que el cargo más importante dentro del PSOE es el de militante, mucho más que los dirigentes» y hacía alusión a los momentos vividos este verano con la detención del alcalde. «Días tan duros como los que hemos vivido me hubieran hecho tirar la toalla, si no hubiera sido por la mano en la espalda, la mirada cómplice y el abrazo emocionado de tantos militantes y simpatizantes del Partido Socialista que me han animado a continuar»... «Después de tantos años y de todo lo que este partido me ha dado a mi y a Ontinyent, He querido asumir mi responsabilidad al final de una papeleta encabezada por el puño y la rosa, añadía y aseguraba que «las decisiones tomadas no han sido nada fáciles. Seguramente de las más difíciles de toda mi trayectoria política porque se han contrapuesto con decisiones de otras personas a las que quiero y a las que personalmente les deseo lo mejor», señaló la responsable socialista.

Torró entonces iba como número seis en la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados y aseguraba que seguiría trabajando por los ontinyentins desde allí si era elegida. Finalmente, no lo ha conseguido, por lo que finalmente volverá a ser lo que en esa carta subrayaba, una militante más, en este caso, también secretaria local.

Apoyo de Barceló

Si el pasado lunes fue el propio Ximo Puig quién recibía a la candidata a la alcaldía de Ontinyent por el PSOE, Margarita Llaudes, junto a Torró y Peris para ofrecerle su apoyo, en este acto de presentación la candidata y el resto de la candidatura estuvo arropada por la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Dada la relación de trabajo entre ellas en estos años, Llaudes aprovechaba para proponer que el actual hospital de Ontinyent se convierta en un centro para enfermos crónicos, una vez que se concluya el nuevo hospital, propuesta que fue asumida por la consellera. «Hago mía vuestra propuesta», dijo Barceló, quien destacó que «es necesario un centro para enfermos crónicos porque el más cercano está en Dénia y la ubicación de Ontinyent es perfecta para que puedan ser atendidas este tipo de patologías». Para la consellera «será una buena manera de aprovechar las actuales instalaciones sanitarias y dotar a Ontinyent de otro servicio público».

Cabe recordar que las obras del nuevo centro hospitalario ya se han iniciado, con una inversión de más de 30 millones de euros.