El PSPV de Ontinyent alerta del colapso en la tramitación de la dependencia

R. X. Ontinyent Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:16

El concejal socialista del Ayuntamiento de Ontinyent, José Antonio Martínez, ha alertado del colapso en la tramitación de la dependencia, con retrasos que superan los seis meses en las valoraciones y una drástica reducción en las resoluciones.

Según los datos oficiales recogidos por el Grupo Municipal Socialista, durante el primer semestre de 2025 solo se han aprobado 19 resoluciones de dependencia con Programa Individual de Atención (PIA). La cifra contrasta con las 116 resoluciones favorables registradas en el mismo periodo de 2023.

«Nos preguntamos qué está pasando. ¿Cómo es posible que en solo dos años se haya pasado de más de cien resoluciones a menos de veinte?», ha declarado Martínez, quien advierte del agravamiento de la lista de espera de la dependencia, «una situación que afecta directamente a personas vulnerables y familias que esperan con angustia una resolución que les permita acceder a ayudas y servicios esenciales».

Martínez ha explicado que varias familias han trasladado su preocupación por el hecho de que no se estén atendiendo las ampliaciones de horas de ayuda a domicilio derivadas de nuevas valoraciones.Además, ha denunciado que esta parálisis se suma a la privatización del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en el barrio de Sant Josep, impulsada por el gobierno de Ens Uneix en el Ayuntamiento de Ontinyent.

El concejal socilista recuerda que desde principios de año viene reclamando la convocatoria urgente del Consell Local de Inclusión y Derechos Sociales, con el objetivo de analizar la situación de la dependencia en el municipio y evaluar la gestión de los servicios sociales.

«Nueve meses después, todavía no se ha convocado ninguna reunión sobre esta cuestión. El Consell Local debe estar informado e implicado en el seguimiento de la gestión social de ntinyent. No podemos permitir que el silencio institucional agrave aún más una situación que ya es muy preocupante», ha concluido Martínez.