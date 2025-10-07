El PP de Ontinyent reclama soluciones urgentes para el Servicio de Ayuda a Domicilio Los populares denuncian el malestar de trabajadoras del servicio por el retraso en el cobro de nóminas y el cumplimiento del principio de proximidad de la empresa adjudicataria del servicio

El Partido Popular de Ontinyent ha vuelto a poner el foco en los problemas que presenta el servicio de ayuda a domicilio, advirtiendo que la situación que sufren muchas familias y trabajadoras «es preocupante» exigiendo al Ayuntamiento «soluciones reales e inmediatas».

Los populares remarcan que ya en el pleno ordinario del 24 de septiembre su concejala, Carmen Cambra, formuló una batería de preguntas, las cuales no obtuvieron respuesta (el gobierno suele responderles al siguiente pleno ordinario). «Queríamos conocer cuántos usuarios están siendo atendidos y cuántos auxiliares hay en la zona 3, donde ya funciona la empresa adjudicataria, y sobre todo si se está cumpliendo el ratio de personal«, recuerda Cambra.

La concejala popular también preguntó por las personas que tienen concedidas más horas de atención desde hace seis meses y que aún no reciben el servicio completo y recuerda que esta situación se da en zonas que continúan con la gestión directa del Ayuntamiento, donde el problema es la falta de personal.

Cámara considera «incomprensible» que, mientras se prorrogaron once contrataciones de auxiliares hasta el 31 de diciembre, no se haya reforzado la plantilla para cubrir bajas, vacaciones o días de asuntos propios. «Podemos llegar a situaciones en las que, si varias trabajadoras cogen vacaciones al mismo tiempo o hay bajas, el servicio quede descubierto y sean las personas dependientes las que paguen las consecuencias».

La concejala popular pregunta sobre la previsión para la licitación de las zonas 1 y 2, y sobre el cumplimiento del principio de proximidad, ya que «la empresa adjudicataria debería tener su sede en la zona donde presta el servicio, y esto no está pasando».

«El problema no es externalizar, sino hacerlo adjudicando el contrato a una empresa que ya presentaba deficiencias graves en otros puestos», asegura Cambra quien lamenta que el Ayuntamiento no haya sido igual de riguroso que cuando descartó una empresa para el contrato de impresores municipales porque ya había dado un mal servicio técnico.

La concejala denuncia también «el malestar de muchas trabajadoras, que han sufrido retrasos en el cobro de nóminas, algunas ni siquiera han firmado todavía el contrato, no se registran correctamente las horas extra e incluso han tenido que comprar ellas material sanitario básico para poder trabajar. Además, la empresa no cuenta con un coordinador presente en la zona para dar soluciones rápidas a los problemas que vayan surgiendo día a día, ni para ejecutar correctamente los PIA (Programa Individual de Atención)».

Crítica a la actuación municipal

El portavoz del PP, Rafa Soriano, insiste en que el Ayuntamiento «debe hacer cumplir el contrato y velar por las condiciones laborales dignas de las auxiliares, así como por la calidad del servicio que reciben las personas dependientes«. Soriano lamenta que »el gobierno municipal deja que los problemas se hagan grandes y después, cuando la situación es crítica, se presenta como héroe por haber reaccionado. Los verdaderos héroes son las trabajadoras y las familias que cada día soportan las deficiencias e intentan que el servicio no se deteriore».

Desde el PP reiteran que «hay que garantizar que todas las personas dependientes reciben el apoyo que tienen reconocido y que las trabajadoras tengan condiciones laborales justas y seguras. Esto pasa por vigilar de cerca a la empresa adjudicataria y por garantizar que la licitación pendiente de las zonas 1 y 2, funcione con las máximas garantías.