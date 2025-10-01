El PSPV de Ontinyent lamenta que el Ayuntamiento haya convertido la ayuda a domicilio en un negocio privado La concejala de Política para las Personas defiende que el servicio mantiene un sistema mixto y asegura que no se ha dejado a nadie sin cobertura

Nuevo cruce de acusadiones entre el PSPV y el equipo de Gobierno de Ens Uneix en el Ayuntamiento de Ontinyent. Esta vez a cuenta del Servicio de Ayuda a Domicilio. Los socialistas acusan al gobierno local de haber convertido el servicio en un negocio, mientras que desde el Conisistorio niegan tal afirmación y defienden que el servicio, como siempre se ha prestado, continúa siendo mixto.

Así, los socialistas, a través del portavoz municipal, José Antonio Martínez, denuncia que el nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) impulsado por el equipo de gobierno ha pasado «de un sistema mixto a un modelo totalmente privatizado, entregando más de 5,2 millones de euros a empresas externas».

«El resultado es un servicio injusto que ha dejado sin cobertura el 52% de la atención prevista en el contrato licitado, dejando a cientos de usuarios en situación de vulnerabilidad», critican.

Así, aseguran que hay vecinos con grado máximo de dependencia que no reciben las horas reconocidas por derecho o familias obligadas a aceptar horarios impuestos que rompen rutinas de cuidado, «un servicio coordinado desde Galicia sin instalaciones de proximidad en Ontinyent».

Explican que sólo hay 13 auxiliares para atender a las dos zonas que siguen bajo gestión municipal. Incluso hay casos extremos de personas que llevan más de un año esperando recibir asistencia tras el reconocimiento oficial de la dependencia.

En palabras del portavoz socialista, José Antonio Martínez, «las familias no son conocedoras de las consecuencias que tendrá perder unos referentes tan importantes como son los cuidadores de las personas usuarias del SAD. Muchos de los usuarios no tienen capacidad de entender qué está pasando, y pueden vivir situaciones de desprotección emocional y seguridad en sus curas más básicas».

Para el PSPV-PSOE de Ontinyent, esta situación demuestra que «cuando un servicio público se privatiza, deja de ser un derecho para convertirse en un negocio» y exigen al alcalde, Jorge Rodríguez, que rectifique y garantice la cobertura en todos los barrios y devuelva a la ciudadanía un Servicio de Ayuda a Domicilio «público, universal y de calidad».

Falsedad en las afirmaciones

Desde el Ayuntamiento, niegan las afirmaciones de los socialistas y reprochan «la actitud irresponsable» del portavoz socialista. Es más, la concejala del área, Paula Soler, asegura que son falsas las afirmaciones de Martínez y le recomienza informarse bien antes de emitir comunicados.

«Es falso que se haya pasado de un modelo mixto a un totalmente privatizado. El modelo sigue siendo mixto. Actualmente se están licitando las dos zonas que habían quedado desiertas, y mientras tanto esas personas siguen siendo atendidas por las auxiliares municipales», explica la concejala.

Soler reconoce la existencia de una lista de espera en varias zonas que se debe, indica, a no contar con más personas en la bolsa de auxiliares. «Se ha renovado en el mes de agosto y estamos contactando con las personas integrantes».

Por lo que respecta a la zona de Sant Josep, asegura que todos los casos están atendidos. «El servicio está gestionado por una empresa que es la misma que presta en Gandia, una ciudad gobernada por el PSPV-PSOE. No entendemos cómo puede criticar que Ontinyent trabaje con esta empresa, cuando en otros municipios gobernados por los socialistas se le confía el mismo servicio. Esto es un doble discurso que sólo busca confundir y atacar de forma oportunista«, ha señalado Soler.