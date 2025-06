El PSPV de Ontinyent insta a remunicipalizar la atención domiciliaria de la dependencia Los socialistas temen que no quede garantizado el servicio no quede garantizado tras quedar desiertos varios contratos

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Ontinyent, José Antonio Martínez, insta a que el servicio de atención domiciliaria de la dependencia vuelva a ser municipal después de que la concejala de Servicios Sociales, Paula Soler, informara este jueves en el pleno que la licitación de dos de los tres contratos para externalizar el servicio habían quedado desiertos.

«Los lotes de San Rafael y Centro han quedado desiertos y se tiene que volver a licitar y para Sant Josep, la empresa seleccionada aún no ha presentado la garantía y la declaración de solvencia (tiene hasta el 1 de julio de plazo)», indica.

Martínez muestra su preocupación por la repercusión que estas licitaciones fallidas puedan tener para la ciudadanía, «un colectivo muy vulnerable» y critica que no se haya constituido el Consell de Inclusión Derechos Sociales que se aprobó en el pleno de octubre del año pasado.

El portavoz socialista también preguntó en el pleno de este jueves sobre la descentralización de los servicios sociales por barrios, concretamente en Sant Josep. «De momento no tenemos una respuesta, y nos preocupa. Hay preguntas que pierden el sentido si no se contestan pronto. No tiene mucho sentido contestarlas al siguiente plenario, puesto que quedan desactualizadas», lamenta.

Martínez recuerda a Ens Uneix que si realmente les interesa la atención a la dependencia «pondrían todos los recursos para que las personas dependientes estuvieran atendidas. Mucho plan de choque, mucho trabajo hecho por los trabajadores y educadores sociales del Ayuntamiento para hacer valoraciones, pero la gestión del servicio no es la más adecuada» y lamenta que miren este servicio con la óptica empresarial.