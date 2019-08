Programa de la Fira d'Agost 2019 de Xàtiva La Fira d'Agost 2019 de la localidad valenciana serán del 15 al 20 de agosto ALEXANDRE IBÁÑEZ MARÍ Martes, 13 agosto 2019, 14:14

El programa de la Fira d'Agost 2019 gana en seguridad y accesibilidad y organiza un día sin ruidos para personas con autismo. La Fira d'Agost de Xàtiva vuelve fiel a su cita como lo ha hecho desde 1250. Del 15 al 20 de agosto la ciudad de la costera se convierte en el centro de la comarca. Y es que en cinco días se combinan numerosas paradas comerciales, atracciones de feria y un sinfín de actividades. Consulta el listado de las fiestas de verano 2019 en los pueblos de la Comunitat.

Aquí puedes consultar el programa oficial completo de la Fira d'Agost 2019 de Xàtiva que la organización ha publicado en valenciano:

Jueves 15 de agosto

02:00 h. Nit de Cant d'Albades

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar. Recinte Fira del Bestiar.

10:00 h. Motociclisme: 68è Trofeu de Velocitat Fira d'Agost. Circuit urbà.

10:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

10:00 h. Partida simultània d'escacs a 25 taulers

10:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Mancomunitat de municipis de la Costera-Canal

10:00 - 22:00 h. Obertura de l'espai multimèdia. Final Avinguda Selgas - Inici Avinguda Juan Francés.

11:00 h. Exhibició de CrossFit. Reial de la Fira.

12:00 h. Exhibició eqüestre

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau

17:00 - 20:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

19:00 h. Exhibició eqüestre

20:00 h. Semifinals del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019

20:00 h. Exhibició de Fit Kid

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – JazzWoman

23:00 - 00:30 h. Andreu Valor – XXIV Festival de la Cançó

23:00 - 01:00 h. Carlos Baute en concert. Camp de futbol la Murta.

23:00 - 00:30 h. Nit de sainets

Viernes 16 de agosto

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar

09:30 h. XXXIX Concurs Obert de Dibuix i Pintura Infantil i Juvenil a l'Aire Lliure

10:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

10:00 - 20:00 h. Fira de l'Automoció. Acadèmic Maravall - República Argentina.

10:30 - 13:00 h. Dona't a conèixer – Infojove, Consell de la Joventut i Participació Ciutadana

12:00 h. Exposició de fotografia

12:00 h. Exhibició de doma

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

13:00 h. Lliurament premis del XXXIX Concurs de Dibuix i Pintura Infantil i Juvenil a l'Aire Iliure i inauguració exposició

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

17:00 - 20:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

19:30 h. Antipasti – Teatre infantil i familiar

20:00 h. Final de consolació del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019

20:30 h. Exhibició de zumba

21:00 h. Sopar i festa dels jubilats. Camp de futbol la Murta.

22:00 h. Una fira de cine

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – Rock amb La Hornet

23:00 - 00:30 h. Re cordis – Teatre

23:00 - 01:00 h. Nit d'orquestra – AC DX. Glorieta José Espejo.

Sábado 17 de agosto

09:00 h. Obertura de la Fira del Bestiar

09:30 h. Exhibició d'esgrima

10:00 - 14:00 h. XLIV Concurs de Tir i Arrossegament

11:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Campanya No és No

11:30 h. Desfilada eqüestre per la ciutat

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:00 h. Exhibició de kickboxing

19:30 - 20:30 h. The power of the 80 – Circ. Plaça del Mercat.

20:00 h. Final del XXXIV Open Frontennis Fira d'Agost 2019. Pistes del Club Sant Patricio (Bixquert).

22:00 h. Una fira de cine

22:00 - 02:00 h. Nit jove – El Diluvi, Auxili i La Fúmiga

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – DJ's

22:30 h. Tancament de la Fira del Bestiar

23:00 - 00:30 h. L'electe – Teatre

23:00 - 01:30 h. Nit de concert a la Glorieta – Lucía Molina. Glorieta José Espejo.

Domingo 18 de agosto

08:00 h. Quedada senderista Fira d'Agost

08:30 h. Quedada BTT Fira d'Agost

09:30 h. Torneig de Tennis de Taula Fira d'Agost

10:00 h. XVII Campionat d'Escacs Autonòmic de Xàtiva

11:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – Campanya No és No

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau

18:00 h. Presentació dels equips del XXXI Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost

19:30 - 20:30 h. Voluta circo – Circ

22:00 - 03:00 h. Festival Al Ras – Nit de rock amb Sexy Zebras. Jardí de la Pau.

23:00 - 00:30 h. Lo mejor de Yllana – Teatre

23:00 - 01:00 h. México Lindo simfònic – Concert

23:00 - 00:30 h. Nit de monòlegs. Glorieta José Espejo.

Lunes 19 de agosto

01:00 h. Castell de focs

09:30 h. XXXI Trofeu de Ciclisme Fira d'Agost Elit i Sub 23 nacional. Baixada de l'estació.

10:00 h. Dona't a conèixer – Creu Roja Xàtiva

10:00 - 20:00 h. Inauguració de la jornada 'Una Fira sense soroll'. Front oficina d'informació de la Fira.

10:30 h. Celebració Dia Mundial de la Fotografia

11:00 - 13:00 h. Activitats AXATEA

11:00 - 13:00 h. Grup jove AXATEA

11:00 - 13:00 h. Ioga familiar

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 h. Animació musical al Reial

14:00 - 14:30 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:30 - 20:30 h. Sonata circus – Circ

20:00 h. Sessió especial de cinema – El rey león

21:00 - 01:00 h. Rozalén en concert. Camp de futbol la Murta.

23:00 - 00:30 h. Si jo fora rica – Teatre

23:00 - 01:00 h. Escola de Danses, escola bolera

23:30 - 01:00 h. Festival Al Ras – DJ's

Martes 20 de agosto

02:00 h. Nit de Cant d'Albades. Plaça de l'Hort de Mora i voltants.

10:00 - 14:00 h. Dona't a conèixer – The art of english school

12:00 h. Exposició de fotografia

12:15 h. Exposició Premi Nacional de Pintura Juan Francés

12:30 h. Mostra de pintors i escultors xativins

13:00 - 14:00 h. Animació musical al Reial

13:00 h. Festa de les paelles. Pàrquing Pavelló de Voleibol.

14:00 h. Mascletà. Jardí de la Pau.

19:30 - 20:30 h. El rock també és cosa de xiquets – Música

20:00 h. XIX Concurs internacional de Bebedors d'Orxata amb Fartons

23:00 - 02:00 h. Pedalant cap al cel – Cloenda de la Fira