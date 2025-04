El PP de Cullera abandona el pleno después de que la edil de Igualdad les acusara de reírse de ella por ser mujer

A. T. Alzira Jueves, 24 de abril 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Grupo del Partido Popular de Cullera abandonó el último pleno municipal celebrado este miércoles tras un enfrentamiento con la concejal de Igualdad, Marta Tur. La edil socialista acusó a los concejales populares de actitudes machistas al asegurar que durante sus intervenciones se reían de forma sarcástica e incluso guiñaban un ojo. «No sé si lo hacen cuando yo hablo porque soy una mujer porque cuando interviene mi compañero lo miran educadamente, no sé si será porque él es un hombre», declaró Tur durante el pleno.

Para los populares consideran estas acusaciones «inadmisibles y profundamente ofensivas». Los populares han señalado que esta decisión no responde a un hecho aislado, sino a una «acumulación de faltas de respeto reiteradas» por parte de la concejal Tur, «amparadas y consentidas» por el propio alcalde y presidente del pleno, Jordi Mayor. «Lejos de garantizar el respeto institucional, el alcalde ha permitido que se mantengan este tipo acusaciones sin pruebas y ha justificado en varias ocasiones las intervenciones de la concejala socialista, calificándolas de »apreciaciones sin faltar al respecto«.

Ante la nueva intervención de Tur, el portavoz popular Alan Martínez pidió formalmente la retirada de esas declaraciones del acta plenaria, exigiendo respeto hacia todos los miembros de la corporación. Al no obtener respuesta ni rectificación, y ante la pasividad del alcalde, el grupo popular decidió abandonar el pleno.

El concejal Juan Sánchez tomó la palabra para pedir por última vez a la concejal que retirara sus palabras, manifestando con firmeza: «Nunca toleraremos que nadie de esta corporación ría de otro miembro por el simple hecho de ser mujer.»

Ante esta polémica, la edil de Igualdad ha manifestado en sus redes sociales que «esta falta de respeto no es sólo hacia mí como persona, sino hacia todas las mujeres que participan activamente en la política. Es un desprecio intolerable que busca desacreditarnos y ridiculizar nuestro trabajo. Y no lo toleraré. No me voy a callar. Alzaré la voz cada vez que sea necesario para defender la dignidad de la mujer, sin importar a qué partido pertenezcan, y para denunciar cualquier actitud que quiera hacernos invisibles o hacernos sentir menos».

Por su parte, desde del PP aseguran que no pueden quedar impasibles ante una situación «tan grave, que compromete no sólo la convivencia institucional, sino también la dignidad de quienes forman parte de la corporación».

Por otra parte, y después de que los miembros del PP ya hubieran abandonado la sesión, el Pleno del Ayuntamiento de Cullera aprobó una moción para exigir, por unanimidad, a la Generalitat Valenciana y a la Conselleria de Sanidad la reapertura inmediata, mantenimiento y mejora de la cirugía cardíaca en el Departamento de Salud de la Ribera.

El Ayuntamiento muestra su oposición a este «despropósito descomunal contra la salud pública que ya ha costado vidas», y también ha exigido al Consell que se prioricen criterios de salud y equidad territorial por encima de consideraciones estrictamente económicas.