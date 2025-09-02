El paro sube en agosto en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés Las tres comarcas suman 180 desempleados y el sector Servicios vuelve a ser clave

Los datos de paro registrado del mes de agosto que se han hecho públicos registran un aumento de las personas paradas respecto a julio en la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal de Navarrés que, desde sindicatos como UGT, apunta que son reflejo de una tendencia estacional «propia de este periodo». En concreto, en el octavo mes del año, las tres comarcas han sumado 180 parados más con respecto al mes de julio. No obstante, según el sindicato, las cifras continúan siendo positivas si se comparan con meses de agosto de años anteriores.

Así, el paro registrado en el mes de agosto de 2025 en la Costera, se ha situado en 4.189 personas, 55 más que en el mes anterior y 351 menos que en el 2024, lo que supone un aumento mensual del 1,33% y una disminución interanual del 7,73%.

El sector Servicios es el que más empleo destruye y destaca el hecho de que ha sido mayor el número de parados que el de paradas, con el 80% de hombres. Por municipios, destaca Canals con 26 parados más, mientras que Xàtiva suma 8 personas desempleadas.

En la Vall d'Albaida el número de parados registrados en agosto es de 4.809, 119 parados más que en el mes anterior y 283 menos que en el 2024. En porcentajes, se traduce en un aumento mensual del 2,54% y un descenso anual del 5,56%. En esta comarca se ha destruido empleo de manera equitativa entre los sectores Servicios e Industria y aunque en un porcentaje menor, también es mayor el número de hombres que de mujeres que se han inscrito en las listas del paro.

Por municipios, destaca Ontinyent, con 45 parados más, seguido de Benigànim con 13. Por el contrario, el paro baja en l'Olleria baja en tres personas.

En la Canal de Navarrés hay 867 parados registrados en el mes de agosto, hay 6 parados más que en el mes anterior y un descenso interanual del 7,96%. El dato significativo de esta comarca es que el paro sube entre los hombres mientras baja en las mujeres: 180 frente a 174, respectivamente. Enguera suma 4 parados más y Navarrés, 1.

La Agricultura es el sector que crea empleo aunque sea de manera leve: 1 en la Costera, 2 en la Canal y 3 empleos en la Vall d'Albaida.

En lo que respecta a la contracción, destaca la comarca de la Canal con 68 registrados más; se ha registrado 7 menos en La Costera; 1 más en la Vall d'Albaida. La contratación sigue siendo mayoritariamente temporal en las tres comarcas aunque a jornada completa.

Para Eduard Gómez, Secretario General Comarcal de UGT-PV, aunque los datos de paro registran un aumento de las personas paradas respecto a julio y la afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto, «los resultados reflejan una tendencia estacional propia de este período y responde al cierre de muchas empresas por motivos vacacionales. Sin embargo, al descontar la estacionalidad y en comparación con años anteriores, los datos son positivos».

La subida más baja desde 2007

Para UGT es preciso observar las tendencias más de fondo, que siguen mostrando dos evidencias. La primera, que la situación de bonanza económica ha hecho que el número total de personas paradas sea el menor en un mes de agosto desde 2007. La segunda que, pese a esta notable mejoría, el número de personas desempleadas sigue siendo elevado y debe seguir reduciéndose.

«Es necesario reformar e invertir en políticas activas de empleo eficientes, que estén bien dotadas de recursos humanos y técnicos para poder desarrollar adecuadamente la orientación e intermediación laboral, incrementando así la empleabilidad de las personas desempleadas. Estos cambios son especialmente relevantes para quienes se encuentran en paro de larga duración, es decir, más de un año buscando empleo«, asegura Gómez.