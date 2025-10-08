Ontinyent visibiliza el duelo perinatal con iluminación y ornamentación especial en elementos patrimoniales y el cementerio Además del Puente de Santa María, este año las chimeneas industriales recuperadas reflejarán luces azul y rosa

La concejalía de Cementerio del Ayuntamiento de Ontinyent ha programado diferentes acciones de visibilización para conmemorar en Ontinyent el 15 de octubre, Día Internacional de la concienciación sobre la muerte gestacional, perinatal y neonatal. En concreto se volverán a llevar a cabo las dos acciones que se pusieron en marcha en 2023 como son la iluminación del Puente de Santa María con los colores azul cielo y rosa, que identifican este duelo, y la colocación de una ornamentación floral conmemorativa en la entrada principal del cementerio municipal.

Además, este año, como novedad se sumarán las chimeneas industriales, que han recuperado recientemente su iluminación, en la conmemoración de esta fecha.

En palabras de la concejala de Cementerio, Helena Gandia, «desde el principio de la legislatura hemos estado trabajando en la visibilización y conmemoración en nuestra ciudad del Día Internacional del Duelo gestacional, perinatal y neonatal.

Éste es el tercer año que realizamos diferentes acciones, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la existencia de este duelo, así como acompañar a aquellas personas y familias que están sufriendo o han sufrido una situación de estas características. Es un duelo muy duro, tradicionalmente invisibilizado, y que en Ontinyent también sufren muchas familias».

La concejala ha explicado que «este año, nuevamente, procederemos en la iluminación del Puente de Santa María con los colores azul cielo y rosa. Asimismo, hemos mantenido contacto con la concejalía de Alumbrado para incorporar las chimeneas industriales, que recientemente han recuperado su iluminación, y sumarlos a esa conmemoración. En este caso, de las cuatro chimeneas, dos serán iluminados en color azul, y dos en color rosa. Así, desde diferentes puntos de Ontinyent se podrá observar esta iluminación especial».

La iluminación especial estará entre los días 10 y 15 de octubre y en lo que se refiere al cementerio municipal también contará con una ornamentación floral acompañada del panel con el emotivo poema 'Canción de cuna', de Vicent Andrés Estellés, dedicado a su hija, que murió pocos meses después de nacer.

