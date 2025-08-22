Ontinyent sucumbe ante Bucaneros y Berberiscos El público vibra con Moros y Cristianos más internacionales | La lluvia y el granizo previos no logran deslucir una espectacular entrada en la que brillan los capitanes Javier Ureña y Sisco Beneyto

La Entrada de los Moros y Cristianos de Ontinyent ha estrenado este año con gran éxito la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Ni la lluvia y ni el granizo previos han evitado que la celebración brillase con el colorido y la música de dos bandos que han desplegado sus mejores galas ante miles de personas que han disfrutado con los boatos de las capitanías de Bucaneros y Berberiscos y las comparsas de las tropas de la cruz y la media luna.

La espectacular capitanía cristiana de Bucaneros y su capitán, Javier Ureña, han arrancado los aplausos del público. Ontinyent ha vibrado con la historia que ha centrado su propuesta, que ha tenido como punto de partida la época en la que llegó la peste y el inicio de la travesía de los bucaneros hacia las selvas de Panamá en busca de una cruz sagrada capaz de curar esa plaga.

Las aventuras por la jungla y la batalla contra los berberiscos han dado paso al regreso a la tierra prometida. Al final ha emergido el capitán cristiano como el faro en la tormenta y portando la cura. La Agrupació Musical d'Agullent ha cerrado la comparsa interpretando 'Javi Bucanero' y 'Aragonesos 99'.

A continuación han desfilado Estudiantes, Gusmans, Arquers, Cruzados, Contrabandistas, Almogàvers, Asturs, Llaurador, Cides, Marineros. Y ha cerrado la entrada cristiana Fontanos, la embajada cristiana que ha clausurado el embajador Enrique Montesinos. Ha ofrecido un viaje en el tiempo a través del nombre de la ciudad. Han mostrado la evolución del topónimo desde la época visigoda, con Unctinu, pasando por la musulmana, con Untinyân, hasta concluir con la reconquista, donde fue cambiando cada siglo desde Ongtignen hasta la denominación actual.

El bando de la media luna ha cobrado protagonismo a partir de la diez de la noche, con Moros Berberiscos ostentando la capitanía y con Sisco Beneyto al frente. Al cierre de esta edición empezaba la entrada de las tropas moras, que representaba la historia del 'Cauri de Barbària', de aquellos tiempos en los que los berberiscos eran temidos en el Mediterráneo por su ferocidad y eran fuente de leyendas.

Todavía tienen que desfilar por las calles de Ontinyent Moros marinos, Chano, Omeyas, Benimerins, Abencerrajes, Moros espanyols, Saudites, Mudéjares, Mossàrabs y Taifas. Cerrará la comitiva la embajada mora de Kábilas, liderada por Santiago Tortosa.