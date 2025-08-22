Más de 1.000 músicos emocionan a Ontinyent con su interpretación de la marcha mora 'Chimo' Carmen Mas dirige a los participantes en la Entrada de Bandas, que tuvo a la Agrupació Musical d'Agullent como ganadora del concurso

La interpretación conjunta de la marcha mora 'Chimo' volvía a ser el jueves por la tarde el máximo exponente de la unión de espectáculo y música festera en Ontinyent. Dentro de la emblemática Entrada de Bandas de las fiestas de Moros y Cristianos, más de 1.000 músicos de las bandas oficiales de cada comparsa desfilaron a ritmo de pasodoble. Partieron de la plaza de la Concepción y luego se congregaron todos en la plaza Mayor para interpretar el himno de las fiestas. Los acordes de 'Chimo', de maestro José Mª Ferrero Pastor, emocionaron una vez más a todos los que se congregaron para disfrutar de la música.

Se trata de una cita única en España, que este año no se quisieron perder la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Ambos acompañaron al alcalde, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix; y la edil de Fiestas, Àngels Muñoz, en el balcón del Ayuntamiento.

Este año la encargada de dirigir la interpretación conjunta de 'Chimo' ha sido la directora Carmen Mas Arocas. Se convirtió así en la tercera mujer en hacerlo en los 38 años de historia de esta celebración, después de Mª Pilar Vañó Bacete en 2015 y Lidon Valer en 2023. Mas ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, Orquesta del Teatro y de la Ópera de Ruse en Bulgaria, la Karlovy Vary Symphony Orquesta en República Checa o la Orquesta del Liceo Musicale Statale Farmesina de Roma, entre otras. Además, es la directora titular y artística de la Orquesta Filarmónica Martín i Soler de Valencia desde 2011.

Antes de la emotiva interpretación conjunta de la marcha, desfilaron las 24 bandas que acompañan a las comparsas estos días, proceden tanto de La Vall d'Albaida como de localidades vecinas, que interpretaron diversas piezas festeras. Después recibieron un banderín conmemorativo que los acreditaba como participantes en el Concurso de Interpretación de Orquesta de *este *acto, al *cual, certamen en el que finalmente se impuso la Agrupación Musical d'Agullent en la primera sección, y la Primitiva d'Albaida «El **Gamell» en la segunda sección.

Después de dirigir la interpretación conjunta de 'Chimo', Carmen Mas firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Ontinyent. La directora recibió el detalle con el que el consistorio viene obsequiando en los últimos años a los directores invitados.