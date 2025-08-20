Ontinyent ofrece 14 actuaciones musicales en las fiestas de Moros y Cristianos

R. D. Ontinyent Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones, ha hecho pública la oferta musical que acompañará las fiestas de Moros y Cristianos dentro de la programación municipal a las que se añade el concierto que organiza la Sociedad de Festeros. Una propuesta que combina espectáculos de gran formato, conciertos de proximidad y música para todas las edades, y que tendrá como principales escenarios la Glorieta, el Museo del Textil y el Teatro Echegaray. En total, la ciudad disfrutará de 14 actuaciones musicales.

La edil de Fiestas, Àngels Muñoz, destaca que este año se ha buscado que la música sea un elemento central de la programación y que ayudo a ampliar la experiencia de las fiestas. «Hablamos de una oferta pensada para cada persona encuentre su espacio, independientemente de la edad», remaca». También pone de relieve que «la música es un lenguaje universal que une generaciones y que en las fiestas de Ontinyent tiene un gran peso específico con la música fiestera pero también con esta oferta pensada para alcanzar todos los gustos».

Uno de los escenarios destacados será el de la Glorieta, donde ayer se inició la programación con la actuación de Pep Botifarra. Esta tarde tiene lugar el Concierto de Fiestas 2025 a las 20 horas en el Teatro Echegaray, a cargo de la banda sinfónica Todo por la Música, y a las 23 horas el grupo local de música a capela Modo Cuarteto actuará a la Glorieta. La programación continuará la madrugada del jueves del Alardo, 21 de agosto, con la orquesta Mónaco a partir de la una; el viernes 22, después de la Entrada, la discomòbil MKM pondrá ritmo por la noche a partir de las 00:30 horas.

El sábado 23 llegará una de las citas más esperadas por el público joven, la Kraken Monster Party, con una puesta en escena espectacular y ritmos electrónicos. La madrugada del domingo al lunes será la orquesta Montecarlo la que pondrá el punto y final a la programación musical de la Glorieta.

Ampliar LP La actuación de Pep Botifarra reúne más de 1.200 personas La actuación de Pep Botifarra a la «Nit Gran» reunía este martes más de 1.200 personas a la Glorieta de Ontinyent. El concierto formaba parte de una velada organizada dentro de la programación de actividades municipales para la «Semana Grande» de fiestas de Moros y Cristianos y que también incluía una cena popular y una noche de baile y animación. A pesar de la lluvia de la tarde. Todo se desarrolló con total normalidad y con una gran respuesta de público. El único cambio fue el emplazamiento de la cena, que finalmente se realizó en la calle Músico Vert, adyacente al parque, y donde se habían agotado los 400 tickets. Los asistentes al concierto disfrutaron de una propuesta que atrajo no solo a público mayor, sino también a gente de todas las edades. Después de la cena, la música y el baile continuaron con la animación de Esteban y Lorena, que ofrecieron una velada festiva para todas las personas presentes. El alcalde, Jorge Rodríguez, destacó la consolidación de esta jornada dentro de la «Semana Grande». Según dijo, «tenemos la suerte de contar con mayores muy activos y una vez más lo han demostrado». Por su parte, la edil de Mayores Activos, Inma López, agradeció la gran respuesta ciudadana a la iniciativa. Al acto también asistió la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix.

El Museo del Textil también será otro de los puntos neurálgicos de la oferta musical de «La Grande». El jueves, a las 12 del mediodía, tendrá lugar la inauguración del espacio con la actuación del grupo Dancing Peppa, una banda de swing y jazz clásico, y a las 20 horas llegará el turno de Siopara Band con versiones de pop rock y indie.

El viernes actuará Ubangi Stomp con su repertorio de rock and roll de los años cincuenta, mientras que sábad la charanga Baloos Band, de Elda, será la encargada de animar el ambiente festivo. El domingo será el turno de Pickin Boppers con un directo de blues y rock and roll, y lunes la programación se cerrará con la música de la charanga Lo Dólar.

Àngels Muñoz señala que esta programación musical «es una muestra más de la voluntad del Ayuntamiento de ofrecer unas fiestas completas y para todas las edades». La concejala recalca que «queremos que Ontinyent viva la fiesta en la calle, y que la gente pueda elegir entre una gran variedad de propuestas musicales. Estamos seguros que esta oferta ayudará a hacer que las fiestas de Moros y Cristianos sean todavía más especiales y compartidas por toda la ciudadanía».