Ontinyent vive un emotivo inicio de las fiestas de Moros y Cristianos El alcalde destaca que la esperanza y la declaración de Interés Turístico Internacional definen la edición de este año de unas fiestas que son futuro y orgullo colectivo

R. D. Ontinyent Lunes, 18 de agosto 2025, 21:19

Ontinyent vive un emotivo inicio de los Moros y Cristianos. Las fiestas arrancaron el domingo con la celebración de L'esmorzar de la Llàgrima, por la mañana, y los actos de la presentación de cargos y el pregón de fiestas, por la noche. Cerca de 300 personas se reunieron en el Casino de la Sociedad de Festeros en un almuerzo que serve para rendir homenaje a festeros difuntos y, a la vez, reconoce el trabajo de quienes hacen posible la fiesta. Se trata de uno de los actos más singulares de la programación festiva.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, abrió su intervención hablando de la esperanza como motor de vida y de fiesta. El primer edil destacó que 5.800 festeros y festeras tomarán este año las calles de la ciudad. «La esperanza toma la cara de las nuevas generaciones y también de todos aquellos y aquellas que no son tan jóvenes pero continúan dejándose la piel para mantener viva nuestra tradición. Esta esperanza es también el sentimiento que nos da la declaración de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento conseguido gracias al trabajo de todos los que nos han precedido, de todos los que estáis ahora, y del que juntos y juntas todavía nos queda para hacer», afirmó el munícipe.

Ampliar LP

Ya por la noche, los pies del Castell de Festes de la Plaza Mayor acogían el acto de presentación de cargos de 2025, que daba paso al tradicional pregón. Este año, el protagonismo fue para el coreógrafo de Ontinyent Marcos Morau Ureña, Premio Nacional de Danza y director de la compañía La Veronal, una de las figuras más destacadas de la escena internacional de la danza contemporánea.

En su pregón, Morau fue a la vez emotivo y reivindicativo. Emotivo, al repasar recuerdos de niñez en Ontinyent y compartir su visión personal de la vida y del arte; y reivindicativo, al hacer referencia a cuestiones como por ejemplo las guerras, el medio ambiente o la lucha por la igualdad. Este acto incluyó un espectáculo singular, obra del propio artista, al intercalar las palabras del pregonero con la danza de un grupo de más de quince bailarines y bailarinas, música en directo y la voz de la cantante María Arnal. Esta combinación proporcionó una atmósfera onírica, muy parecida a la de los ballets de los boatos que el propio Marcos Morau dirige año tras año en las fiestas de la localidad.

Este lunes la programación se retomó por la mañana con la inauguración en el Museo del Textil de la exposición del artista Antonio Segura 'Dulk', creador del cartel de fiestas de este año. La muestra se podrá visitar desde viernes 22 al lunes 25.

Esta noche tendrá lugar a las 23 horas en la Plaza Mayor tendrá lugar el XL Concurs de Caps d'Esquadra Infantil. Mañana martes llegará la «Nit Gran» organizada por el Ayuntamiento en el parque de la Glorieta, donde tendrá lugar la actuación de Pep Botifarra, una cena popular y la actuación de Esteban y Lorena. Además, a las 22 horas tendrá lugar una visita guiada nocturna al campanario de la Vila.