Pregón de las fiestas, en una imagen de archivo. LP

L'esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el pregón abren el domingo la «Semana Grande» de fiestas de Ontinyent

Este viernes y el sábado habrá actos previos con el «Ball dels Llauradors» y la visita a las residencias de mayores

R. X.

Ontinyent

Viernes, 15 de agosto 2025, 11:14

L'esmorzar de la Llàgrima, la presentación de cargos y el pregón abrirán este domingo la «Semana Grande» de fiestas de Moros y Cristianos de Ontinyent 2025. Las actividades, sin embargo, comienzan ya este viernes con el Ball dels Llauradors, que recorrerá desde las 22:30 horas las plazas de Bajo, San Roque, Mayor y Latonda, con 7 piezas interpretadas por los festeros en movimientos. Asimismo, sábado a las 9 los cargos festeros visitarán las residencias de mayores de Ontinyent.

El inicio oficial de la Semana Grande será el domingo, con una misa en recuerdo de los festeros y festeras difuntos en la ermita de Santa Ana, para posteriormente, en el salón de actos de la Sociedad de Festeros, celebrar el emotivo acto de L'esmorzar de la Llàgrima, en el que se rinde homenaje a los festeros y festeras difuntos durante el último año.

También se llevará a cabo la imposición de las medallas a los primeros tronos de las fiestas de este año, así como las insignias a los capitanes, abanderados y embajadores y se repartirán distinciones a los festeros que se han hecho merecedoras de un reconocimiento público como el de Primer Trueno de Honor o insignias de plata de la Sociedad de Festeros.

En la noche del domingo, a partir de las 22:30 horas, tendrá lugar a los pies del Castillo de Fiestas de la Plaza Mayor el acto de Presentación de Cargos 2025, tras el cual tendrá lugar el Pregón de Fiestas, que este año estará a cargo del ontinyentí Marcos Morau, uno de los coreógrafos más reconocidos en el panorama internacional.

De la intervención de Morau, la Sociedad de Festers avanzaba que «no va a ser sólo un discurso, sino una experiencia creativa planteada para emocionar y poner en valor el arraigo cultural y artístico de las Fiestas».

