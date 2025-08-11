Ontinyent volverá a acercar el pregón de fiestas de Moros y Cristianos y les ambaixades a las personas sordas El Consistorio traducirá a la lengua de signos las retransmisiones de ambos eventos por segundo año consecutivo

R. X. Ontinyent Lunes, 11 de agosto 2025, 14:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ontinyent traducirá a lengua de signos el pregón de fiestas y les ambaixades de Moros y Cristianos en la retransmisión que se hará por las redes sociales de ambos actos. Se trata de una iniciativa que ya se puso en marcha de forma pionera en las fiestas de 2024, en iniciativa de las concejalías de Fiestas y Política para las Personas, y que servía para traducir íntegramente ambos actos.

La concejala de Fiestas, Àngels Muñoz, explicaba que «no tenemos constancia de que ninguna otra ciudad con Moros y Cristianos lleve o haya llevado a cabo una iniciativa similar. Especialmente en el caso del pregón, que es un acto largo, pensamos que es interesante para poner la fiesta al alcance de todas y todos«, remarcaba.

La concejala de Política para las Personas, Paula Soler, explicaba que «el Ayuntamiento trata de tener cuidado con el colectivo de personas sordas de la ciudad, que cuentan desde 2021 con un servicio de mediación social e interpretación en la lengua de signos, por el que pueden pedir mediación en actividades para gestiones de la su vida diaria, principalmente ante instituciones. También venimos traduciendo el acto del pleno del 9 de octubre».

Cabe recordar que, además, el Ayuntamiento de Ontinyent también ofrece en fiestas un espacio adaptado a todas las residencias de Ontinyent y los centros en diversidad funcional (ambos municipales y Trébol) para los actos de la Entrada y la Baja del Cristo.