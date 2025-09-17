Més Algemesí reclama a Adif la permeabilización de las vías para reducir el riesgo de inundación en el Raval La formación pide a Adif un estudio para evitar que esta infraestructura sirva de barrera y se repita la situación del 29 de octubre

A. Talavera Alzira Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:42

El barrio del Raval de Algemesí fue el más afectado por la dana llegando el agua a más de dos metros. Su ubicación junto al río Magro propició las graves consecuencias de la dana pero también perjudicó que las vías de tren hicieran de muro que retuvo las aguas en el barrio y contribuyó a aumentar la altura.

Por este motivo, Més Algemesí pide a Adif que se realice un estudio serio de la permeabilización de la vía de ferrocaril desde Benifaió hasta Algemesí y especialmente dentro del casco urbano. «Esta actuación, junto a otras que hemos pedido sobre un plan integral del Magro a su paso por Algemesí, mejorarían la resiliencia del barrio del Raval, y por tanto de toda Algemesí, a las inundaciones del Magro. No es competencia de este ayuntamiento ni hacer el estudio, ni las actuaciones, ni financiarlo, como es obvio, pero sí que es nuestra obligación pedir un estudio integral de ADIF y del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible de actualización y mejora de la línea de ferrocarril que tenga por objetivo mejorar la permeabilización de la línea en futuras inundaciones del Magro», han apuntado desde la formación de la oposición.

Esta petición se presentará en el próximo pleno con una moción pidiendo a ADIF y al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que realice este estudio para poder permeabilizar las vías. Además, también se solicita que una vez realizados los informes, se ejecuten. «Si no se permeabilizan las vías que separan el barrio del núcleo central de Algemesí, el barrio volvería a inundarse de nuevo en futuras avenidas. Además, la permeabilización de las vías sería también una gran oportunidad para aprovechar y mejorar la unión de este barrio con el resto del núcleo, para que la barrera de las vías, además de ahogar al barrio, ha sido y es uno de los grandes factores que contribuye a la marginalidad del Raval», han añadido desde Més Algemesí